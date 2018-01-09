2018-01-09T13:15:07+03:00
Звезды

Без макияжа Светлану Ходченкову не узнать

Актриса продлила себе новогодние каникулы на Бали и делится оттуда свежими снимками
Ольга АНТОНОВА
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Поклонники оценили естественный снимок звезды и оставили в комментариях к посту сотни восхищенных комментариевПоклонники оценили естественный снимок звезды и оставили в комментариях к посту сотни восхищенных комментариевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонники привыкли, что Светлана Ходченкова всегда предстает в образе дивы: яркой, роковой, блистательной. Такой ее можно увидеть и на красных дорожках, и как амбассадора нескольких косметических брендов. Но случаются моменты, когда девушка просто хочет побыть собой, например, на отдыхе и здесь актриса не наряжается и тратить время на макияж. Сейчас звезда отдыхает на Бали и, видимо, на каникулах девушка так расслабилась, что решила поделиться этим медитативным состоянием с поклонниками. В инстаграме она опубликовала свое фото без макияжа с лаконичной подписью: Justrelax.

Поклонники оценили естественный снимок звезды и оставили в комментариях к посту сотни восхищенных комментариев. «Не узнать!», «Зачем вам макияж, вы и так красивая», «Какая нежная и милая! Очень красивая!», «Как будто 15 лет!» — отметили пользователи Сети.

К слову, прошлые новогодние каникулы исполнительница звездной роли в фильме «Благословите женщину» также провела на индонезийском острове, вместе с друзьями. Тогда правда фолловеры беспокоились за звезду, посчитав, что она очень сильно исхудала, когда та опубликовала фото в купальнике.

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