Долги растут быстрее, чем сбережения

9 Янв. 2018 2018-01-09T14:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Центробанка, за 11 месяцев прошлого года объем кредитов увеличился на 1,2 трлн руб., а депозитов – на 0,8 трлн. То есть россияне берут деньги в долг активнее, чем копят.

О чем говорит это соотношение? Прежде всего, о том, что людям просто не хватает денег, чтобы удовлетворить свои запросы. Они идут в банк и берут в долг, не всегда при этом представляя, как будут этот долг отдавать. Напомним число невозвращенных кредитов растет. Нехваткой денег можно объяснить и снижение общего объема депозитов: у людей остается меньше свободных денег, которые можно класть на счет.

За январь – ноябрь реальные доходы снизились на 1,4%. А спрос на товары и услуги, наоборот, вырос - по данным Росстата, за этот же период оборот розницы увеличился на 3%.

Кроме того, банковские депозиты стали не слишком привлекательным способом сбережений - ставки по ним падают. Сейчас, по информации Центробанка, по рублевым вкладам от полугода до года средняя доходность среди ведущих банков составляет всего 6,7%. А по депозитам, открытым на срок до трех месяцев, и того меньше: 4,8%.

Кстати, сами банки стали более осмотрительны при кредитовании. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году банки одобрили 57% заявок. Тогда как в прошлом году - только 33%.