2018-01-09T14:25:57+03:00
Экономика

Долги растут быстрее, чем сбережения

Наш корреспондент разбирался,почему россиянам проще занять, чем накопить
Софья РУЧКОdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments25
Кстати, сами банки стали более осмотрительны при кредитованииКстати, сами банки стали более осмотрительны при кредитованииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По данным Центробанка, за 11 месяцев прошлого года объем кредитов увеличился на 1,2 трлн руб., а депозитов – на 0,8 трлн. То есть россияне берут деньги в долг активнее, чем копят.

О чем говорит это соотношение? Прежде всего, о том, что людям просто не хватает денег, чтобы удовлетворить свои запросы. Они идут в банк и берут в долг, не всегда при этом представляя, как будут этот долг отдавать. Напомним число невозвращенных кредитов растет. Нехваткой денег можно объяснить и снижение общего объема депозитов: у людей остается меньше свободных денег, которые можно класть на счет.

За январь – ноябрь реальные доходы снизились на 1,4%. А спрос на товары и услуги, наоборот, вырос - по данным Росстата, за этот же период оборот розницы увеличился на 3%.

Кроме того, банковские депозиты стали не слишком привлекательным способом сбережений - ставки по ним падают. Сейчас, по информации Центробанка, по рублевым вкладам от полугода до года средняя доходность среди ведущих банков составляет всего 6,7%. А по депозитам, открытым на срок до трех месяцев, и того меньше: 4,8%.

Кстати, сами банки стали более осмотрительны при кредитовании. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году банки одобрили 57% заявок. Тогда как в прошлом году - только 33%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также
Новости 24
Застрявших в швейцарских Альпах туристов эвакуируют вертолетами
Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в избирательную кампанию в России
Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне
Захарова назвала "кощунственным" латвийский закон о ветеранах
Доказаны преимущества диеты над физическими упражнениями
Компьютеры пользователей Windows перестали включаться после обновления
В Испании мужчина очнулся в морге перед вскрытием
Стоимость сала на Украине взлетела почти на 70%
Пушков положительно воспринял отставку глав МИД и Минобороны Польши
Минобороны сообщило о самолете-разведчике ВМС США над Средиземным морем во время атаки дронов на Хмеймим
Названа причина смерти Шона Карра - бывшего зятя Тимошенко
Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней
В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с начала ноября
Парламент Каталонии обжаловал в КС применение Мадридом 155-й статьи конституции
Премьер Польши отправил в отставку несколько министров
Путин законодательно ликвидировал термин "жилье эконом-класса"