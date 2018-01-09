Актера Михаила Кокшенова выписали после инсульта из больницы

9 Янв. 2018 2018-01-09T14:34:38+03:00

81-летний Кокшенов был госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт в октября прошлого года Фото: Мила СТРИЖ

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Актера Михаила Кокшенова, который был госпитализирован несколько месяцев назад, выписали из больницы. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное, рассказала дочь артиста Алевтина Вокрош.

"Да, его выписали из больницы, он находится дома», - рассказала она в интервью «РИА Новостям». Напомним, 81-летний Кокшенов был госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт в октября прошлого года. 26 октября актера перевели в ЦКБ №1.

Надо отметить, что сейчас в Первой градской больнице проходит лечение и другой известный актер – Олег Табаков. После новостей о том, что худрук МХТ пошел на поправку, поклонники актера вздохнули с облегчением, но увы! – 9 января появилась новость, что врачи вынуждены были снова подключить актера к аппарату искусственной вентиляции легких.

30 декабря «Комсомолка» писала, что в ухудшении здоровья Олега Табакова виноваты сотрудники частной элитной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, пропустили воспалительный процесс. В Первой градской больнице, куда был доставлен в критическом состоянии актер, сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди.