2018-01-09T15:50:14+03:00
Общество

Жить стали лучше, жить стали веселее. На 17%

ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают прошедший год
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, позитивные настроения только растутПо данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, позитивные настроения только растутФото: Евгения ГУСЕВА
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Социологический опрос показал, что большинство россиян довольны и своей жизнью, и положением в стране.

Состояние государства.

73% граждан поставили оценки: «очень хорошо», «хорошо» и «скорее хорошо»

Личная жизнь.

83% граждан поставили оценки: «очень хорошо», «хорошо» и «скорее хорошо»

* Опрос проводился в декабре 2017 года.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, позитивные настроения только растут. В конце 2017 года положительных оценок ситуации в стране оказалось на 17% больше, чем годом ранее.И на 27% - чем по итогам 2015-го.

А вот мнения, прошла ли Россия самые тяжелые времена, разделились почти поровну.

37% россиян считает, что главные трудности у нас еще впереди.

34% уверены, что дно мы уже миновали.

20% считают нынешнее время самым тяжелым.

- Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно, - заявил представитель ВЦИОМ Степан Львов.

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