2018-01-09T16:07:15+03:00
Экономика

Чиновники уволят себя сами

Минфин подготовил проект сокращения числа госслужащих
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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В ведомстве Антона Силуанова предлагают всем министерствам, службам и агентствам уменьшить число сотрудниковВ ведомстве Антона Силуанова предлагают всем министерствам, службам и агентствам уменьшить число сотрудниковФото: Тимур ХАНОВ
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Правительство решило начать новый год с генеральной уборки. Чиновники почистят собственные ряды — соответствующий проект постановления, подготовленный в Минфине, появился в федеральной базе проектов нормативных актов.

В ведомстве Антона Силуанова предлагают всем министерствам, службам и агентствам уменьшить число сотрудников. На сколько - решать им самим. Конкретных цифр в документе нет. Цель реформы - сократить штат федеральных чиновников. При этом экономить на зарплатах не планируют. Все деньги останутся в ведомствах. И пойдут на материальное стимулирование самых работоспособных. То есть увеличатся надбавки, доплаты и премии.

- Это те механизмы, которые станут стимулировать работника. Не просто 13-я зарплата, а плата за результат. Чтобы человек понимал: если он не достигнет поставленной цели, то останется без подарка. Когда бригада вам строит дом, вы платите за готовый дом, а не за процесс строительства. Вот и чиновники должны отвечать не за процесс, а за результат, - считает Николай Калмыков, глава экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

По его словам, в министерствах, как и в частном бизнесе, нужно премировать отличившихся сотрудников. Например, если кому-то аврально пришлось работать по 20 часов в сутки для решения важной государственной задачи. Или если специалист привлек миллионы или миллиарды инвестиций в бюджет региона, помог создать крупное предприятие. Логично, что такие люди должны получить прибавку за труды.

- Мы не настолько богаты, чтобы иметь толпу низкооплачиваемых чиновников, - считает Калмыков. - Их нужно заменять на высокопрофессиональных сотрудников, а рутинные процессы автоматизировать. Пусть у госслужащих будет маленькая зарплата, но хороший шанс получить большую премию. Тогда они будут пахать с утра до вечера.

Другой вопрос - кто и по какому принципу будет распределять премиальный фонд. Алгоритм пока не определен. Свои предложения ведомства должны внести в ближайшее время. После этого Минфин придумает, как правильнее распорядиться сэкономленными деньгами.

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