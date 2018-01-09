Марат Башаров взял на попечение двух сирот из Сирии

9 Янв. 2018 2018-01-09T16:55:43+03:00

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Несмотря на то, что Марат Башаров уже воспитывает двух детей:13-летнюю дочь Амели от прошлых отношений с Елизаветой Круцко и полуторагодовалого сына Марселя от нынешней супруги Елизаветы Шевырковой, актер и телеведущий решил взять на попечение еще двух сирот из Сирии. Он будет опекать семилетнюю Асму и пятилетнего Ахмада, которые живут в лагере для беженцев в Ливане. После подписания необходимых документов артист станет регулярно перечислять средства на содержание малышей. Свой поступок Башаров объяснил тем, что таким образом он сможет исполнить свой религиозный долг (Башаров исповедует ислам).

«Я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран все было точно так же, как и у наших школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне,друзья, живые и здоровые родители. Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что они живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают», — цитирует Башарова издание «РИА Новости».

По словам главы исламского благотворительного фонда «Закят» Ильдара Аляутдинова,официально попечительство Марата над детьми оформят в конце января. «Выделенные актером деньги будут направлены на покупку продуктов и всего необходимого Ахмаду и Асме,в том числе их семьям. У мальчика в семье еще шесть сестер и братьев, а у девочки — пять», — заявил Ильдар.