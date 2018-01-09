2018-01-09T22:29:08+03:00
Профессии будущего

В Тимирязевке пройдет День открытых дверей для будущих абитуриентов

Главный аграрный ждет к себе в гости 13 января
Ксения БОГДАНОВА
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В Тимирязевской академии ждут будущих абитуриентов. Фото: timacad.ru.В Тимирязевской академии ждут будущих абитуриентов. Фото: timacad.ru.
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В Тимирязевской академии накануне Старого Нового года, 13 января, пройдет День открытых дверей. Будущих абитуриентов и их родителей ждут в 29-м учебном корпусе на Большой Академической улице. Здесь пройдет выставка-презентация факультетов: на ней школьникам расскажут о специальностях, которым обучают в главном аграрном вузе страны, помогут определиться с выбором профессии и ответят на все интересующие вопросы. Сотрудники приемной комиссии разъяснят правила приема на программы бакалавриата и магистратуры на 2018-2019 учебный год. Преподаватели факультета довузовской подготовки сориентируют, как подготовиться к экзаменам, расскажут, какие конкурсы и олимпиады устраивает академия, а так же какие льготы можно использовать при поступлении в РГАУ-МСХА.

Перед будущими абитуриентами вступят руководители академии, деканы и выпускники, с которыми гости академии смогут поговорить об организации учебного процесса, прохождении практик и программах обучения за границей. Ребятам покажут учебные корпуса, кафедры и лаборатории, музеи Тимирязевки и самые интересные достопримечательности – Исторический парк, Лиственничную аллею и Петровско-Разумовскую усадьбу. И, конечно, в этот праздничный день гостей ждут новогодние колядки, сюрпризы, подарки и выступления творческих коллективов Тимирязевки.

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