2018-01-09T13:04:34+03:00
Спорт

Японский каноист получил 8 лет дисквалификации за то, что подсыпал допинг сопернику

Ясухиро Судзуки добавил запрещенную субстанцию в напиток более молодого конкурента
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Скандал произошел в Японии.Скандал произошел в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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32-летний японский гребец Дайити Судзуки был дисквалифицирован аж на восемь лет за то, что подсыпал допинг своему сопернику. Скандальный случай произошел в сентябре прошлого года во время национального чемпионата Японии.

Судзуки добавил допинг в напиток своего молодого конкурента, Сейдзи Комацу, анаболический стероид метандиенон, который официально является запрещенным препаратом. Как и следовало ожидать, Комацу был дисквалифицирован. Однако же, он оспорил это решение. Японское антидопинговое агентство провело расследование и выяснило все обстоятельства этого происшествия.

В итоге Судзуки был наказан. И кроме того, выяснилось, что за ним числятся и другие грехи, к примеру, во время соревнований и тренировок он крал инвентарь у своих соперников во время соревнований.

При этом, оба спортсмена - одни из лучших в своей стране и являются кандидатами на поездку на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио. Правда, теперь Судзуки не попадет на эти соревнования.

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