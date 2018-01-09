Фальстарт президентских амбиций

9 Янв. 2018 2018-01-09T17:28:17+03:00

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Девятый вал претендентов в кандидаты на выборы президента страны не смог накрыть Центризбирком. То есть волна попыталась нахлынуть, но не смогла и схлынула. Из 46 обозначивших свои намерения претендентов-самовыдвиженцев (о партиях тут говорить не будем, даже о тех, кому надо набрать 100 тысяч голосов избирателей) дойти со своими заявлениями до Центризбиркома и не заблудиться в столичных переулках смогли лишь 15 человек. А в полночь с 7-го на 8-е января с последним ударом курантов ЦИК перестала принимать заявления, карета превратилась в тыкву, кучер - в крыса, а Золушка, как выяснилось, потеряла не хрустальный башмачок, а растоптанный тапок. И да, принц не пришел и не спас.

Впрочем, и без уже отсеявшихся такого количества кандидатов в президенты в истории постсоветской России на выборах главы государства не было никогда. И среди продолжающих борьбу есть и «виртуальный президент СССР», и «нумеролог, сдавший документы в 22 часа 22 минуты (и, наверное, посещающий туалет строго в определенные часы и минуты), и участник программ «Каникулы в Мексике» и «Дом-2», и дама с программой «Право на счастье, и просто поэтесса без какой-либо программы, зато желающая «заявить о себе и своей силе». Выдвижение для некоторых - лишь способ повысить узнаваемость с последующей монетизацией в виде повышения гонораров.

И всем этим многообразием мы обязаны двум блондинкам - Ксении Собчак и Екатерине Гордон. Именно они, пусть и не в равной степени бывшие далекими от реальной политики (если не считать участие Собчак в мероприятиях несистемной оппозиции и КСО в 2012-2013 гг.), вдруг заявили о своих амбициях в политике. Причем, Гордон сделала это после Собчак. А потому пальма первенства принадлежит дочери Собчака.

- Если таким можно, то почему нельзя мне? - промелькнуло в этот момент в головах сотен тысяч, а у десятков сей тезис закрепился в коре головного мозга надолго. Она, пусть и выдвинутая, как и Гордон, от политической партии, десакрализировала грядущие выборы, снизив статус мероприятия с судьбоносного выбора до обычной регулярной демократической процедуры. Правда, в клоунаду, благодаря ЦИКу, забег претендентов на высокое кресло превратить не удалось. Центризбирком вряд ли допустит до сбора подписей всех из 15 заявителей. И вряд ли оставшимся самовыдвиженцам, за исключением одного, удастся собрать 300 тысяч подписей, как и многим кандидатам от политических партий - 100 тысяч. А в результате избирательный бюллетень примет в окончательном виде практически обычный формат. Разве что добавятся две-три новых фамилии. А остальные сойдут с дистанции. Не потому, что их кто-то будет валить. Сами не смогут.

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