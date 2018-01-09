2018-й год. Как я его вижу

9 Янв. 2018 2018-01-09T17:38:25+03:00

Это последний год перед началом сдвигов глобального мироустройства, ибо наш мир расшатан и не имеет сегодня понятного баланса, способного удерживать его даже в управляемом хаосе

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Как бы это странно и кощунственно это ни звучало, я уже не способен отделить себя и страну в оценках перспектив их развития. Существенная часть моей ленты так же, во многом, отождествляет себя со страной и её задачами. Каждый видит их по своему. Я попытаюсь изложить то, как в мире пройдёт 2018 год. В России отчасти тоже, но лишь отчасти, ибо ничего у нас не изменится, пока не будет исключительного внешнего давления, а нынешний год не об этом.

2018 год не год событий для страны и мира. Ни глобальных войн, ни резких разворотов сильных мира сего и революций ждать нам не стоит.

Это последний год перед началом сдвигов глобального мироустройства, ибо наш мир расшатан и не имеет сегодня понятного баланса, способного удерживать его даже в управляемом хаосе.

Сегодняшняя геополитическая ситуация напоминает мне расстановку сил 1910-1914 годов (мы где-то в 1912-ом, ну или уже 1913-ом).

После Долгой депрессии 1873-1896 годов и экономического кризиса, и, как следствие, отставания от центрально-европейских государств, Великобритания утеряла статус главной мировой державы. Тщетные попытки империалистических войн типа англо-бурской войны начала 20 века не изменили ничего, и англичанам, находящимся под давлением дышащих в спину американцев и германцев, нужна была большая война.

Соединенные Штаты ещё продолжали быть локализованными на своём ещё далеком (до активного воздушного сообщения) континенте, оправившись от Гражданской войны 1861-1865 годов, делали скорее экономический промышленный рывок, избавляясь от имперского давления Британии и строя свою искусственную нацию в "свободе" и без рабов.

Франция прекратила своё существование как мировой игрок ещё в начале 19-ого века, позорно сдав Наполеона англо-саксам, и успокоившись своим сыром, лягушками, девочками на Place Pigalle, шарманкой с французским шансоном и, в целом, красивой жизнью под Tour Eiffel. Они не выплыли из этой благости, сдавая свою страну немцам в обе войны 20 века, и по сей день.

Япония и, особенно, Китай, не являлись тогда державами, претендующими или способными претендовать на мировое господство, занимаясь своими локальными разборками на континенте. И фактический полунейтралитет от активной фазы Первой Мировой войны это продемонстрировал. Китайцы понимали (как и сейчас) что их время ещё не пришло, и использовали мировую драку для внедрения своей живой силы для работы по всему миру, включая Россию в которую были направлены десятки тысяч китайских чернорабочих, когда русский мужик ушёл на фронт.

Германцы и австрийцы уже готовы были заявлять свои политические права на Европу, да и на мировое господство. И состояние общества, по своей социальной структуре и миграционным проблемам имело к тому основания. Колоссальный экономический рост был распределён не между германскими и австро-венгерскими подданными, а через еврейский капитал в адрес "понаехавших" в Европу мигрантов. Всё как сегодня.

Русские после либеральных реформ Александра II 60-ых годов 19 века, вернули уважение к себе, утраченное серостью позднего правления Николая I и поражением в Крымской войне 1853-1856 годов. Вернули флот в Крым и Севастополь ("в родную гавань") Горчаковым в 1871 году (вот тогда была дипломатия подтверждённая экономкой!). И Империя Александра II и III начала свою самую активную фазу промышленной революции, что безусловно дало повод шапкозакидательству японской войны, но по сути к Большой войне была готова, либо была способна оперативно мобилизоваться, что и показала сама Первая Мировая.

Мир тогда требовал определённости в вопросе как он будет управляться в 20-ом веке. Свои претензии заявляли англичане и германцы. США понимали что для их претензий требовалась большая война (потребовалось две) на ослабление этих двух игроков, и рывок своей промышленности через войну и Бреттон-Вудскую систему. Что они и сделали, завершив этот процесс к 1944-45 годам.

Правда разделив Мир с Советами, которых сдержать от ярости ответа немцу и их приспешникам не удалось. Разделив Мир через войну, холодную, Мировая революция по лекалам Троцкого пусть и перебитая грубой силой Сталина, сдержала мир от гегемонии США. Но лишь до 1991 года.

Где Мир сейчас? И не стоит здесь переоценивать Россию в её значимости в этом вопросе. Она и к 1914 году не была окончательно готова, шарахаясь от своих внутренних противоречий и социальных проблем промышленного роста, и отсталости деревни, которую начали шевелить Витте и Столыпин. Сегодня Россия, утерявшая за 20-ый век существенную часть своей территории, особенно в самых важных населенных европейских частях, растерявшая влияние СССР предательствами и политическими, и экономическими, по сути осталась лишь, как обычно, с двумя своими союзниками, но если при Александре III это были армия и флот, то сегодня это ядерная бомба и нефть (кстати заслуга, как в положительном так и в отрицательном смысле, СССР). Союзники неплохие, но не самые надежные, - развал Союза прошёл при их позорном предательском либеральном молчании.

Англия, расписавшаяся в своём бессилии во Вторую Мировую, с людьми не способными воевать, ставшая сегодня как Франция перед Первой мировой, сегодня лишь бледная тень той Британии, державы где "не заходило солнце". Носится со своими Brexit-ами, британскими "королевами" и однополыми браками, как с писанной торбой, ничего из себя не представляя, и ставшая младшим братом, тому кого когда-то породила, но не углядела. Всегда так забавно слушать про их "блокаду Лондона" во Вторую Мировую. Я заезжал в январе в их столицу - плюс 12 там на градуснике.

Германия, даже под гнётом ограничений Второй Мировой, плана Маршалла и прочих реальных санкций (а не то что имеет сейчас Россия) ужесточенно повторенных в 1945-ом, без ядерной кнопки, права вето и постоянного места в Совете Безопасности ООН (организацией созданной не для них, а против них), смогла создать под себя объединённую Европу Евросоюзом, - конфедерацией где 27 стран работают на немцев, и немного для себя. Но это компания, в которую все местные стремятся. Так же Германия обладает те ми же проблемами социального свойства, что и перед Первой Мировой, которую они с англичанами развязали. Миграционная политика и еврейский капитал могут пошатнуть даже устойчивую коалицию Меркель, завершившей создание немецкого экономического чуда. И скоро томики Mein Kampf, вернувшегося в открытую продажу в Германии аккурат в Новый год три года назад, немцы из-под подушек вытащат.

США передавили Мир на радостях выплясывая на костях разваленного СССР, проведя ряд невразумительных военных кампаний на Ближнем Востоке, имевших своею целью лишь сеять хаос, чем подчинять. Передавили своих союзников (Европу, Японию, Южную Корею и прочее), не учтя, что там ребята всегда показывали себя способными взрываться. Американцам в силу экстенсивности развития своей экономики, поддержания рекордных доходов домохозяйств, стабильности мировой валюты, требуются новые рынки сбыта и рынки сырьевые. А рынков свободных, либо на которые не заявляют свои требования иные равные по силе участники, уже нет. А значит это конфликт. Равный по силе это, разумеется, Китай и его потенциальные союзники. Европа и Россия.

Китай знает, что пока не готов противостоять США ни в чём. Ни армия, ни экономика, ни существующие тактические союзы (с Россией, например) пока не способны бросить вызов США с Европой и Израилем. Но это то как раз и повод быть обеспокоенным. Штаты понимают что через 5-10 лет война с Китаем будет для них обречена на поражение и вопрос кто, и как будет править в 21-ом веке будет определять Китай и его союзники. А Большую Двойку (G2) создать эти ребята не смогут - уж слишком отличаются от всех нас китайцы. А значит война нужна американцам здесь и сейчас. И для этого есть все основания - "стабильно гениальный президент", горячие точки рядом с Китаем и его союзниками - КНДР и Ближний Восток.

Почему не 2018-ый? Рано. Мир не прошёл окончательную фазу формирования коалиций. Пока игроки показывали свои силы: локальные гибридные войны, гонки вооружений, политические заявления, терроризм, санкции, свержение мелких нефтяных режимов или режимов, поддержанных мировым раскладом 1945-1991.

Нынешний год и первая половина 2019-ого будут годами переговоров, порой жёстких, порой с пушками. Европа требует от США независимости в размен на лояльность в войне с Китаем. Китай будет оттягивать любые конфликтные ситуации, как в случае с КНДР, а также тянуть свои ветки шелковых путей в Европу и экономически подчинять себе страны Азиатско-тихоокеанского региона (теперь через формат зоны свободной торговли в пику Транс-тихоокеанского партнёрства имени Обамы). США будут повсеместно провоцировать и твитами своего начальника, и работой спецслужб во всех горячих и тёплых точках (привет Иран).

Что до нас с вами? Мы пытаемся показать себя участниками этого процесса переговоров, залезая туда где горит и где разбираются большие дяди, каким был и Советский Союз. Но сил у нас маловато, зависимость от США-Европы стопроцентная, Китай за нас так и не вписался, ни экономически, ни базово политически. Мы обложены по периметру главными мировыми конфликтами (неудивительно - мы самые большие по размеру, и тут как в игре "Морской бой" - четырехпалубники первые на риске).

Но у нас есть одно преимущество (или печаль) перед западным миром, расслабленным и вальяжным своими мультикультурными ценностями - мы злые, голодные и умеем воевать. Поэтому всегда воюют нашими жизнями и на нашей земле. И чем цивилизованнее общество тем больше они используют для своих разборок наемные войска.

Наша задача не наделать ошибок. Время дипломатической игры на политических противоречиях в мире лишь до лета 2019-ого. Дальше будут говорить пушки. И если мы продолжим рассказы про "вставание с колен" то, как и в 1914-ом нас втянут в Большую войну и стрелять будут у нас дома, как стреляют сейчас на Ближнем Востоке и у наших братьев на Украине. А после этой войны Брестским миром мы уже не отделаемся.