Попу Анны Семенович сравнили с Ким Кардашьян

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:37:58+03:00

Певица сфотографировалась в купальнике во время отдыха на Бали [фото]

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Анна Семенович променяла российские морозы на жаркие края: певица проводит новогодние каникулы на Бали. Чтобы подразнить своих поклонников, самая фигуристая звезда российского шоу-бизнеса выложила в Инстаграм снимок в купальнике. Фотография прекрасной Анны, позирующей в бассейне, вызвала в соцсети настоящий ажиотаж и за несколько часов набрала больше сорока тысяч лайков.

Семенович выбрала для отдыха черный цельнокроенный купальник, подчеркнувший ее пышные формы. Любуясь фигурой певицы, поклонники замечают в комментариях, что попа Семенович может легко затмить знаменитую «пятую точку» звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян. Некоторые особо внимательные фолловеры, впрочем, усомнились в наутральности форм звезды и предположили, что Семенович воспользовалась фотошопом для придания фигуре на снимке желаемой стройности.

ann_semenovich Когда ты счастлив ........... #счастьевнутринас #анясеменович #путешествие #Бали #отдых #позитивщики купальник от @oxanaruslanova

На индонезийском острове Бали Анна остановилась на побережье Бадунг. Именно в этом районе располагаются самые фешенебельные пятизвездочные отели на курорте Нуса Дуа. Судя по всему, один из них артистка и выбрала.

- Когда ты счастлив, - подписала Семенович свою фотографию в Инстаграме, сопроводив ее хэштегами #счастьевнутринас #анясеменович #путешествие #Бали #отдых.

Поклонники тут же припомнили, что осенью во время отпуска на острове Крит некий греческий миллионер подарил Анне отдых в своем пятизвездочном отеле в Афинах. Как рассказывала певица в Инстаграме, в течение 50 лет она может останавливаться в любом номере и в любое время бесплатно.

- Анна, почему не отдыхаете там? Холодно? - интересуются фолловеры звезды.

Наступивший год будет для артистки переломным во всех отношениях: Семенович не раз признавалась, что в 2018-м она вплотную займется вопросами деторождения. Певица твердо намерена стать мамой и подарить первенца любимому человеку. Кто он — артистка не признается, и только добавляет, что живет со своим избранником в гражданском браке.

- Я не оформляю отношения, чтобы приглядеться как следует, - рассказывала Семенович в интервью «Радио «Комсомольская Правда», - Ведь это не просто мой любимый мужчина, а потенциальный отец моих детей. Я должна быть уверена в нем на все 100 процентов. Мне нужно года полтора. Я должна точно понять, что это точно любовь, а не сексуальное влечение.