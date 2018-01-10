Скандальная книга о главе Белого дома: Следующим президентом США может стать дочь Трампа?

10 Янв. 2018 2018-01-10T01:11:19+03:00

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Обычно лидеры государств становятся героями книг многочисленных авторов в лучшем случае после ухода с поста. В худшем - после смерти. И только нынешний президент США Дональд Трамп может уже сейчас начинать сравнивать себя с вождем мирового пролетариата Лениным, чей светлый образ до сих пор беспроигрышно кормит огромную армию писателей - составителей ленинианы. Не прошло и года, как Трамп занял президентское кресло, а о нем уже написан десяток книг.

«ДОНАЛЬД НИКУДА НЕ ГОДЕН, А ИВАНКА ГЛУПА»

В третий день наступившего года в США грянул гром: издательство Henry Holt and Co объявило, что досрочно, через два дня, выпускает в свет книгу известного американского журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: Белый дом Трампа». За считаные часы предварительные заказы на нее побили все возможные рекорды, а в день продаж в книжные магазины выстроились очереди. Электронная версия книги - № 1 по скачиванию в интернете.

Автор составил свой труд из пары сотен интервью с различными экспертами и сотрудниками Белого дома, которые все как один сходятся на том, что Трамп никоим образом непригоден к роли президента великой державы. В книге достаточно подробно описывается поведение Трампа и членов его предвыборного штаба. Но своеобразной вишенкой на торте являются унизительные комментарии о семействе Трампов бывшего старшего советника Белого дома по политическим и стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Еще совсем недавно он считался одним из наиболее влиятельных сотрудников администрации американского президента. Именно Бэннон считает президента «широкомасштабным невеждой», его дочь Иванку Трамп «глупой, как кирпич», а ее мужу Джареду Кушнеру пророчит тюрьму, обвиняя его в отмывании денег.

«ДУМАЮ, Я ПРОСТО ГЕНИЙ»

Как журналист смог так близко подобраться к администрации президента? Версии разнятся. Вольф настаивает, что доступ в Белый дом ему предоставил сам президент, Трамп открещивается. Но каким-то образом журналист сразу после инаугурации Трампа стал регулярно появляться в Белом доме, где получил возможность беседовать с ведущими сотрудниками президентской администрации, а также банально подслушивать разговоры и становиться свидетелем самых разных событий.

После всплеска эмоций и взрыва обсуждений новой книги Вольфа в прессе Дональд Трамп выдержал паузу и лапидарно опроверг все озвученные обвинения. «Мои самые главные достоинства - это душевная стабильность и ум… Я из очень успешного бизнесмена стал знаменитой телезвездой, а потом президентом Соединенных Штатов (с первой попытки). Думаю, меня можно назвать не просто умным человеком, а гением. И очень вменяемым гением!» - написал в своем твиттере американский президент. Кстати, вчера появилась информация, что из ежегодного традиционного медосмотра президента США был исключен визит к психиатру. Что сразу же вызвало бурное обсуждение в американских соцсетях. Противники Трампа периодически выступают с заявлениями, что лидер страны - «немного не в себе»...

Ниже самые яркие цитаты из скандальной книги.

Книга Майкла Вольфа «Огонь и ярость: Белый дом Трампа».

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ

Предвыборная кампания

«После подведения итогов голосования на президентских выборах жену Трампа видели в слезах. Но не от радости... А сам Дональд Трамп, как только стало ясно, что он становится 45-м президентом США, выглядел так, словно перед ним появился призрак...

Никто в лагере Трампа и не думал, что есть шанс победить Хиллари Клинтон. Кандидат (Трамп. - Ред.) рассчитывал использовать свое поражение для приумножения богатства, славы и телевизионных рейтингов. Основные его консультанты намеревались найти впоследствии работу на ТВ или в политическом мире».

Брачное ложе

«У президента и его третьей жены - отдельные спальни. Впервые после Кеннеди президентская чета спит в разных комнатах. В спальне Трампа есть три ТВ-экрана, но президент настаивал на установке еще двух… Трамп также настаивал на том, чтобы в дверь его спальни был врезан замок, но службы безопасности запретили ему делать это в одном из самых безопасных зданий в мире… Трамп требует менять постельное белье на его кровати только после того, как он сам попросит об этом… Обслуживающий персонал неоднократно получал от президента выговор за то, что собирал разбросанные по полу рубашки Трампа».

Смена власти

«Трамп намерен передать президентское кресло по наследству. Его помощники много раз говорили, что у Трампа есть план выдвинуть свою дочь Иванку (она сейчас является советником президента) кандидатом на пост главы государства на следующий срок».

Кто знает, может, бывшая фотомодель, мать троих детей Иванка Трамп и вправду станет первой женщиной - президентом США?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президентские страхи

«В президентской резиденции никто ничего не может трогать из личных вещей Трампа. Особенно его зубную щетку. Давний страх президента - страх быть отравленным. Именно поэтому он полюбил еду из «Макдоналдса», ведь никто не знает, что пища будет приготовлена именно для него».

Женские руки

«Ближайшие помощники Трампа - женщины. Хоуп Хикс и Келлиан Конвей. Это женщины, которые не обращают внимания на его женоненавистничество и постоянный сексуальный подтекст».

Знаменитая прическа

«Островок лысины после операции по пересадке волос окружен пушистыми валиками волос по сторонам и спереди, длинные концы которых встречаются в центре, а затем откидываются назад, будучи закрепленными при помощи лака для волос».

Российский след

«Стивен Бэннон отрицает любую причастность к событиям, связанными с Россией, но встреча в Trump Tower (с адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Хиллари Клинтон от российских властей. - Ред.) - это измена, это дерьмо. Вероятность того, что сам Трамп не знал о встрече, в которой участвовали его сын Дональд, Джаред Кушнер и руководитель предвыборного штаба Пол Манафорт».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр ДОМРИН, профессор Высшей школы экономики, политолог-американист:

В Америке все гадают, кто подложил Дональду такую свинью

- Самый интересный вопрос - а кто же являлся тем «анонимным источником», который снабдил журналиста Майкла Вольфа столь скандальной фактурой о закулисье новых хозяев Белого дома? Ходят слухи, будто это был Стивен Бэннон - консервативный публицист, помогавший Трампу в предвыборную гонку. Именно он подкидывал магнату темы, которые на ура взошли среди его электората - о засилье мигрантов, борьбе с исламизацией, необходимости помириться с Россией. После победы Бэннон стал советником нового президента, но был со скандалом уволен в августе прошлого года. Однако сейчас Трамп - единственная надежда Бэннона (и других американских патриотов) одержать верх в борьбе с глобалистами за собственную страну. Поэтому вряд ли он подложил бы экс-шефу такую свинью. Думаю, большая часть книги - лишь досужие домыслы Вольфа. Которые, конечно, опираются на обрывки неких фактов, но вывернуты так, чтобы выставить 45-го президента в максимально невыгодном свете.

Это часть медийной кампании против Трампа, которую уже больше года ведут американские либералы в надежде подорвать его позиции или даже добиться импичмента. Проблема в том, что в кругу президента очень мало людей, на которых он может опереться. Против него настроена даже верхушка его собственной республиканской партии. Единственные люди, которым он полностью доверяет, - дочь Иванка и ее муж. Но даже их очень сложно назвать сторонниками консервативных ценностей, благодаря которым Трамп победил. Так что раскол проходит не только по американскому обществу, но даже по администрации Белого дома. И основное достижение Трампа - что он вообще смог удержаться на посту за этот год. Теперь главное для него - досидеть до ноября 2018-го, когда пройдут перевыборы в обе палаты конгресса (который имеет право блокировать решения президента. - Ред.). Если победят сторонники Трампа, то он сможет продолжить свою программу реформ, в том числе и по нормализации отношений с РФ. Если проиграют - то последствия трудно просчитать, но может встать вопрос и о реальном импичменте.

Записал Эдвард ЧЕСНОКОВ.

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