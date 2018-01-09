Перед смертью внучка Брежнева объяснила, за что отправила в психушку мать и дочь

9 Янв. 2018 2018-01-10T00:34:09+03:00

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В Москве простились с внучкой Леонида Ильича Брежнева. Виктории Филипповой было 65 лет. Последняя стадия рака не оставила шансов на спасение.

Виктория Филиппова родилась в семье дочери Генсека СССР Галины Брежневой и циркового артиста Евгения Милаева. Назвали ее в честь бабушки - супруги Леонида Ильича Виктории Брежневой. Пока мама и папа гастролировали с цирком, Вику воспитывали бабушка с дедушкой - она жила с Брежневыми на даче.

Виктория Филиппова умерла в небольшой квартире на окраине Москвы, никого не посвящая в свои проблемы. Внучка Брежнева жила скромно, отшельницей и не давала интервью. Но незадолго до смерти решилась на исповедь - сегодня она прозвучала в программе «Пусть говорят». Виктория Филиппова рассказала об отношениях с родственниками, и призналась почему отправила свою мать Галину и единственную дочь Галину в психиатрическую больницу.

Виктория Филиппова (слева) с дочкой Галиной (в центре) и супруга советского генсека Виктория Брежнева.

О дедушке

- С моих 7 месяцев я жили с бабушкой и дедушкой на даче. Дедушка был очень ласковым человеком. Если бы он не занимал этот непростой пост и не отдавал работе все свое время, то он бы заботился постоянно о внуках... Мне не нравится, когда говорят «последние дни Леонида Ильича». Он просто заснул и его не стало. А накануне был весёлый, как и во все другие дни. Помню, как в тот последний вечер он захотел послушать пластинку, я села на кровать рядом, и мы очень долго слушали песни военных лет. Я поцеловала его на ночь, и он ушел спать. Утром он не проснулся…

О маме

Виктория Филиппова рассказала, что Леонид Ильич прекратил отношения ее матери Галины и Игоря Кио. Галина Брежнева, не оформив развод с мужем (отцом Виктории), улетела в свадебное путешествие в Сочи с Игорем Кио.

- Никакая это не любовь была - ерунда! У всех в жизни бывает. Любовь очень громкое слово для данной истории, - рассказала Филиппова о романе матери с Кио. - Мама любила только двух человек: моего отца и Мариса Эдуардовича Лиепу... Мама была неглупой женщиной пока не начала пить. Случилось это рано, когда у нее начались отношения с Марисом Эдуардовичем Лиепой, она начала позволять себе принять спиртное в небольших дозах. Ему это очень не нравилось. Не сложилось у них, потому что Марис Эдуардович не собирался уходить из семьи. У мамы были настоящие отношения и чувства с двумя мужчинами - моим папой и Лиепой. Мама была идеальной женой при моем отце: она готовила и убирала сама. Ни единой домбработницы тогда не было. Она всю работу по дому делала сама, потому что мой отец так предписал...

Незадолго до смерти Виктория Филиппова решилась на откровенный разговор в программе «Пусть говорят».Фото: Первый канал

- Потом мама пила. Пила очень сильно. С этим нужно было что-то делать, иначе это бы плохо кончилось. В психбольницу ее определила я - не могла позволить ей умереть под забором. Жить со мной она не хотела, а заставить ее было нельзя. Меня вызывали в дом, где она жила и сказали - заберите ее отсюда или мы ее выселим. Она и дня не была одна - все время в квартире находились ее подруги, которые слетались отовсюду, и бывали незнакомые люди, с улицы... Поэтому и исчезли, были украдены драгоценности...

На вопрос о том любила ли Виктория сво маму Галину Брежневу она за несколько недель до смерти ответила так: «Я любила свое детское представление о ней. Мы с мамой были посторонними и разными людьми, мы редко виделись. У меня была другая жизнь.»

О дочери

Виктория Филиппова рассказала, как их семью травили в «горбачевские» времена.

- Квартиру свою разменяла на две маленьких: для себя и дочери, я свою часть денег не получила. Это было «горбачевское время». И никто не заступился. Зачем было нас, внуков, травить? Мы были ни при политике, страну не грабили, «рек не выпили». Мы попали под жернова политики. Травили нас, а вместе с нами и наших детей. Например, мою Галю не принимали в комсомол, выкинули нас из всех поликлиник, отовсюду. В конечном итоге меня сократили - выперли из Госкомиздата. Когда пришел Борис Николаевич, стало легче...

Некоторое время дочь Виктории Филипповой жила на улице - летом ночевала на детских площадках, зимой в подъездах. Мать поместила свою дочь Галину (девочку назвали в честь Галины Брежневой) в психиатрическую больницу. Рассказала, что для этого были показания.

Правнучка Брежнева Галина и её мать Виктория.Фото: Первый канал

В последние годы мать и дочь помирились. Незадолго до смерти Виктория Филиппова подарила дочке пять тысяч рублей на Новый год... Внуков у Виктории Филипповой не было - единственная дочь наследников не родила. От всех близких внучка Брежнева скрывала свой диагноз.

Умерла внучка Брежнева: Виктория Филиппова и ее последняя исповедь в Пусть говорят .Умерла внучка Брежнева: Виктория Филиппова и ее последняя исповедь в Пусть говорят

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