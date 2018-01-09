Первокурсники технологического факультета Тимирязевки подвели итоги первой учебной практики

9 Янв. 2018 2018-01-09T23:43:59+03:00

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Студенты первого курса технологического факультета Тимирязевской академии, обучающиеся по профилю «Процессы и машины перерабатывающих производств в животноводстве», подвели итоги первой практики. В первом семестре тимирязевцы посетили ведущие перерабатывающие предприятия Москвы и Московской области и пообщались с будущими работодателями. Первокурсники побывали на выездных занятиях в ФГУП ЭЗ «Молмаш», на Останкинском заводе бараночных изделий и в ЗАО «Озёры» в Подмосковье. Практические занятия со студентами на предприятиях провели руководители технических служб.

Первокурсники так же посетили профильные научно-исследовательские институты - ВНИИ холодильной промышленности, ВНИИ молочной промышленности и ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова. Ребята изучили историю отрасли, тенденции ее развития, познакомились с передовыми технологиями и современным оборудованием. С первокурсниками главного аграрного встретились заместители директоров институтов по научной и экономической работе.

Много интересного студенты узнали на Международной выставке «Агропродмаш 2017»: здесь на выставочных стендах ведущие российские и зарубежные компании представили новинки технологического оборудования по переработке растительного и животного сырья. Первокурсники задали вопросы представителям компаний и увидели выставочные образцы в действии.