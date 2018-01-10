Под коньками тает лед, путь к воротам никто не найдет

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:31:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятый сезон главной отечественной хоккейной телесаги, который получил название «Молодежка. Взрослая жизнь», разделен на две части. Первый блок серий мы увидели осенью, и закончился он на мажорной ноте: команда Высшей Хоккейной Лиги «Бурые Медведи» вышла в плей-офф чемпионата, наставник клуба Сергей Макеев сумел найти общий язык со своенравной звездой, форвардом Русланом Ждановым. Казалось бы, впереди безоблачное и победное будущее, однако, как мы прекрасно понимаем, такого не бывает ни в жизни, ни в сериалах. В новых эпизодах героев ждут серьезные испытания, связанные, кстати, не только с хоккеем. Например, защитнику Михаилу Пономареву придется продолжить участие в боях без правил. Нельзя сказать, что тихому и уравновешенному Мише это по душе, но юноше нужны деньги, а их за красивый мордобой на подпольном ринге платят прилично, с хоккеем не сравнить.

Что касается Егора Щукина, который после травмы завязал с карьерой игрока, но продолжил работать в хоккее в качестве детского тренера, то ему в новых сериях придется... танцевать! Именно таким образом он сможет помочь своей девушке Марине Касаткиной. Впрочем, для Александра Соколовского, играющего роль Щукина, эта миссия невыполнимой не стала, ведь актер занимается танцами с раннего детства.

СТС, «Молодёжка. Взрослая жизнь», новые серии. С 15 января по будням, 20:00