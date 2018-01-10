Даже оправданные судом в Лозанне российские атлеты все равно пролетят мимо Игр

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:11:17+03:00

Дела 42 спортсменов из РФ, которых МОК пожизненно дисквалифицировал, рассмотрят позже, чем будут утверждать состав участников сборной

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сообщил, что рассмотрит дела 42 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал, до 31 января. А это значит, что даже те атлеты, которые будут оправданы CAS, все равно пролетят мимо Игр.

Дело в том, что МОК обещал утвердить окончательный состав российских участников Олимпиады-2018 на три дня раньше, 28 января.

Есть ли выход из этого олимпийского цейтнота, который явно специально нам подстроили - пока не известно.

Вот фамилии пожизненно отстраненных российских спортсменов, чьи дела будет рассматривать CAS

БИАТЛОН

Ольга Вилухина

Яна Романова

Ольга Зайцева*

БОБСЛЕЙ

Александр Зубков*

Алексей Воевода*

Дмитрий Труненков*

Алексей Негодайло*

Александр Касьянов

Алексей Пушкарев

Ильвир Хузин

Ольга Стульнева

Людмила Удобкина

КОНЬКИ

Ольга Фаткулина

Александр Румянцев

Иван Скобрев*

Артем Кузнецов

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Легков

Евгений Белов

Максим Вылегжанин

Алексей Петухов

Юлия Иванова

Юлия Чекалева

Анастасия Доценко

Евгения Шаповалова

Никита Крюков

Александр Бессмертных

Наталья Матвеева

САННЫЙ СПОРТ

Татьяна Иванова

Альберт Демченко

СКЕЛЕТОН

Александр Третьяков

Сергей Чудинов

Елена Никитина

Ольга Потылицына

Мария Орлова

ХОККЕЙ

Екатерина Лебедева

Галина Скиба

Анна Шибанова

Екатерина Смоленцева

Екатерина Пашкевич

Инна Дюбанок

Татьяна Бурина

Анна Щукина

* объявили о завершении карьеры