Россияне потратили за новогодние праздники почти триллион рублей

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:46:36+03:00

По данным экспертов, в начале 2018 года россияне потратили на 7% больше, чем за январские праздники 2017-го Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На каждого человека пришлось по 6300 рублей - почти на две тысячи больше, чем предполагалось

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Данные по праздничным расходам привела Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Оказалось, что россияне потратили больше, чем планировали. Накануне праздников люди планировали выложить в первые новогодние дни за рестораны, елки и шоппинг 4400 рублей (такой опрос проводил ВЦИОМ в конце декабря), а по факту оказалось почти на две тысячи больше.

По данным экспертов, в начале 2018 года россияне потратили на 7% больше, чем за январские праздники 2017-го.

В интернет-магазинах граждане оставили 23 млрд. рублей - за год популярность онлайн-покупок выросла на 22%. Чаще всего в сети брали бытовую технику, электронику, ювелирные украшения и верхнюю одежду.

- В начале января была высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб, - отметил президент АКИТ Алексей Федоров. - Интересно, что и процент отмененных заказов в этот период доходил до 30-35, тогда как в обычное время он не превышает 10.