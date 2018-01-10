Советник Трампа предлагал вывести войска из Прибалтики «в угоду Кремлю»

10 Янв. 2018 2018-01-10T18:09:17+03:00

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Заокеанский интернет-портал Daily Beast разразился сенсацией: оказывается, год назад сразу после прихода к власти лидера США Дональда Трампа один из его приближённых предлагал отвести американские войска от границ России — из Прибалтики и Восточной Европы. Скорее всего, таким «русофилом» в новой команде Белого дома являлся член Совета по национальной безопасности Кевин Харрингтон. А привёл его туда небезызвестный глава Совета по нацбезопасности Майкл Флинн. Тот самый, что был со скандалом уволен в феврале 2017-го после страшного «преступления» — телефонных разговоров с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

«Это первый известный случай, когда бы высокопоставленный помощник Трампа хотел передислоцировать вооружённые силы, чтобы умилостивить Кремль», — отмечает издание. Единственная проблема — с логикой у авторов «слива» явно не всё ладно. Может, Совет по нацбезопасности просто хотел оптимизировать военные расходы, тем более, что президентскую гонку Трамп выиграл с лозунгами о сокращении бюджетных трат? Но нет, обязательно надо раскопать «национал-предателей с русским следом». Да и выдана эта сенсация, как всегда, со ссылкой на «анонимные источники из Вашингтона», грань между которыми и буйной фантазией «любящих» Трампа журналистов порой бывает очень тонка…

— Кевин Харрингтон пришёл в Совет по нацбезопасности США из крупного бизнеса, не имея политического и военного опыта, — комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Даже если он всерьёз предлагал нечто подобное, то высокопоставленные чины из Пентагона и НАТО никогда бы не согласились на односторонний вывод войск из Восточной Европы — это сильно ухудшило бы позиции Штатов на континенте. Так что СМИ здесь явно пытаются раздуть сенсацию на пустом месте — уж очень хорошо она ложится на многомесячный сюжет с поисками мифических «агентов Кремля» в Белом доме.