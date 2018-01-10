2018-01-10T13:42:24+03:00
Наука

Ученые обнаружили в Австралии птиц с невероятно черными крыльями

"Нанотехнологичное" оперение поглощает 99,95% света
Григорий ПУШКАРЁВ
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Оптические измерения показали, что перья поглощают до 99,95% прямого падающего светаОптические измерения показали, что перья поглощают до 99,95% прямого падающего света
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Американские орнитологи провели исследование и обнаружили, что перья некоторых видов райских птиц из Папуа-Новой Гвинеи с черной окраской поглощают больше света, чем остальные. Эффект связан с тем, что такое оперение имеет дополнительную микротекстуру на поверхности бородок (это части пера), сообщают ученые в статье в издании Nature Communications.

Исследование черных перьев началось, когда ученый Йельского университета Ричард Прум увидел одну из райских птиц в музее. Это выглядело “как черная дыра на полке”, - рассказала в интервью соавтор статьи Дакота МакКой из Гарварда.

После этого Прум понял, что такой цвет перьев не вызван только лишь пигментом. Команда исследователей предположила, что эти райские птицы эволюционировали и приобрели “супер-черные” перья, чтобы выглядеть ярче во время ухаживания за самками.

“Ситуация напоминает сексуальный отбор. Самцы пытаются привлечь внимание самок - а затем женская половина выбирает, с кем хочет спариться. И самки очень придирчивы. Для них достаточно одного цвета перьев, чтобы не спариваться. Это похоже на гонку вооружений. Мужчины должны найти способы сделать их цвета более привлекательными для женщин”, - рассказала МакКой.

Оптические измерения показали, что перья поглощают до 99,95% прямого падающего света, что сопоставимо с искусственными ультра-черными наноматериалами, используемыми при проектировании космических телескопов. Микроскопические структуры оперения даже напоминают конструкции, разработанные инженерами для создания ультра-черных материалов, используемых для облегчения поглощения света в солнечных батареях.

“Эволюция иногда заканчивается теми же решениями, которые принимают и люди”, - заявил Прум.

Через сканирующие электронные микроскопы команда исследователей наблюдала различия между формами обычных черных и сверхчерных перьев. На вторых ученые обнаружили множество крошечных микроструктур, которые и создавали столь темный цвет.

“Когда у вас нет плоских поверхностей, свет полностью поглощается перьями. В этом случае перья поглощают 99,95% света, падающего непосредственно на них. Похоже, что подобный цвет создала эволюция. Это собственный супер-черный материал, сделанный из кератинового белка. И я думаю о том, что благодаря этому мы сможем получить сверхчерные структуры, используя более дешевые материалы”, - заявила МакКой.

Ученые подчеркнули, что для окончательно подтверждения гипотезы необходимо провести дополнительные исследования. Но если они окончательно подтвердят высказанные доводы, что это послужит важным шагом к удешевлению нанотехнологий.

“Надеюсь, инженеры смогут использовать опыт райских птиц, чтобы улучшать наши собственные человеческие технологии”, - подытожил Прум.

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