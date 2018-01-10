Правительство утвердило правила выдачи льготной ипотеки семьям с детьми

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:49:08+03:00

Условием снижения ставки по ипотеке является рождение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Семьи, в которых родился второй или третий ребенок смогут получить льготы по ипотеке. Напомним, такое решение в конце прошлого года принял Владимир Путин. А в среду на сайте кабмина было опубликовано подписанное премьером Дмитрием Медведевым постановление, в котором прописаны правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми.

Условием снижения ставки по ипотеке является рождение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. Сейчас ставка по ипотеке у крупных банков составляет чуть больше девяти процентов годовых. Семьи с детьми, которые получат право на эту льготу, станут платить за ипотечный кредит 6 процентов годовых в течение трех или пяти лет.

Оставшиеся 3 процента банкам будет компенсировать государство. В правительстве ожидают, что россиянам, родившим второго и третьего ребенка, будет выдано до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.