Хакеры: ВАДА хочет получить контроль над МОК

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:13:53+03:00

Судя по всему, «медведи» взломали почту профессора Макларена, на основании доклада которого у России отбирали медали Сочи-2014 Фото: REUTERS

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Известная по скандальным публикациям документов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) группа хакеров «Fancy Bears» вышла из спячки и поделилась новой серией сенсационных документов. Судя по всему, «медведи» взломали почту профессора Макларена, на основании доклада которого у России отбирали медали Сочи-2014, а так же других чиновников ВАДА и МОК.

Что «нарыли» «медведи»?

На основании полученных письме «мишки» делают вывод: ВАДА с помощью США, Канады и Великобритании ведет борьбу против МОК, с целью выдавить из ее руководства европейцев. Сейчас президентом МОК является немец Томас Бах. Его неоднократно обвиняли в чересчур мягкой позиции в отношении к России.

«Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных народов, - пишут «Fancy Bears» на своем сайте, и выкладывают письма. - Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны (там находится штаб-квартира МОК - прим.ред.) доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира.

В доказательство хакеры приводят сообщение генерального директора МОК США Скотта Блэкмуна, направленное Генеральному директору МОК Кристофе Де Кепперу. «Американский чиновник от имени организации призывает к выводу ВАДА из юрисдикции МОК, поэтому Агентство будет уполномочено проверять и наказывать виновных спортсменов. Другими словами, ВАДА готова стать супер-хищником в спортивном мире и будет иметь исключительное право решать, кто прав или кто виноват», - пишут «медведи».

Макларен и спецслужбы

Досталось и Ричарду Макалрену - автору доклада, который лег в основу обвинения России в допинговой программе. «По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду МакЛарену был дан четкий политический порядок изгнания российской команды из Игр и дискредитации МОК и всего олимпийского движения, позволяющего WADA ловить рыбу в неспокойных водах», - пишут «Fancy Bears».

А кроме того, раскрываются имена тех, кто работал с Макалерном в одной комиссии. Это Ричард Янг - партнер компании Bryan Cave, которая тесно сотрудничает с ФБР. Кроме того, называется имя Мартина Дуббея, который так же связан с ФБР, указаны и другие члены следственной группы Макларена, и приведены соображения в пользу их связи с американскими спецслужбами.

Кто такие «Fancy Bears»?

Группа хакеров под названием «Fancy Bears» (веселые медведи) уже не в первый раз оказываются инициаторами спортивных скандалов. После первого доклада Макларена они опубликовали серию документов ВАДА, из которых выяснилось, что очень много западных спортсменов пользуются так называемыми «терапевтическими исключениями» - официальным разрешением применять медицинские препараты из запрещенного списка ВАДА.

Всемирное антидопинговое агентство очень нервно реагировало на эти сообщения. Там были уверены, что именно русские хакеры взломали их систему. Несколько месяцев Fancy Bears молчали. Но после того, как стало ясно, что допинговый скандал вокруг России не будет утихать, а ВАДА продолжает давить на МОК, последовали новые публикации. Вопрос теперь в том, какой компромат еще есть у «медведей».