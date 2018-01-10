Управляющие компании объяснят жильцам, за что они берут деньги

10 Янв. 2018 2018-01-10T18:01:48+03:00

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Большинство из нас, сколько не смотри в платежку за «коммуналку», так и не сможет понять, как набежала указанная в итоге сумма. Даже если какие-то цифры не сходятся, мы вряд ли пойдем спорить с домоуправлением. Скорее, решим, что чего-то не знаем: какого-то коэффициента или норматива. Махнем рукой да и заплатим.

Возможно, в скором времени будет не так. Минстрой разработал новые правила управления многоквартирными домами. По сведениям «КП», проект только обсуждается. Но в его «рабочем» варианте есть несколько важных нововведений. Благодаря им, жильцы будут понимать, за что они платят деньги и почему получается именно такая сумма, а не иная. Вести разъяснительную работу придется управляющим компаниям. Их обяжут полностью раскрывать жильцам тарифы на свои услуги. А также заранее оповещать жильцов о повышении цен или проведении ремонтных работ. Эти сведения должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома. Оповещать жильцов о введении новых тарифов или их росте надо будет не менее чем за 30 суток до поступления платежки.

- Безусловно, эта информация, собранная в одном месте, поможет собственникам жилья сориентироваться в расценках и объемах оказанных услуг, - говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль». - Это позволит сравнить цену и качество услуг в своем доме и в домах, которыми управляют другие компании. Кто-то узнает, как и за какие деньги обслуживаются дома в других районах и, возможно, захочет сменить компанию или наоборот – порадуется за себя, напишет благодарность за хорошую работу. Люди смогут контролировать работу управляющей компании, обратят внимание на качество.

Кстати о качестве. Управляющим компаниям придется позаботиться не только об информированности своих клиентов, но и о сервисе. В проекте новых правил указано, что УК, например, будет нести ответственность, если вовремя не починит какую-то неисправность в доме. Сотрудник службы ремонта обязан не только качественно устранять неполадки, но и быть вежливым. Иметь при себе документы, подтверждающие статус, распечатанную заявку и даже бахилы. В Минстрое надеются: в результате новых правил качество услуг и прозрачность отрасли должны заметно возрасти.