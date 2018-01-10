2018-01-10T16:41:34+03:00
Экономика

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей появились в Москве

Столичные жители стали чаще встречать их в магазинах и банкоматах. Но о массовом обращении пока речи не идет
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Еще в середине октября 2017 года Центробанк представил новые купюры 200 и 2000 рублей. На первой изображены виды Крыма. На второй - Владивостока.Еще в середине октября 2017 года Центробанк представил новые купюры 200 и 2000 рублей. На первой изображены виды Крыма. На второй - Владивостока.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новые купюры в 200 и 2000 рублей начали постепенно появляться и в столице. Причем не только у коллекционеров.

- Я и в спортзале у парня видела, и моя мастер маникюра показывала, - рассказала в эфире радио «КП» москвичка Алиса.

- А я в банкомате получил, сразу несколько штук. Аж удивился, - рассказал другой слушатель.

В середине октября Центробанк представил новые купюры 200 и 2000 рублей. На первой изображены виды Крыма. На второй - Владивостока. Сразу после официальной презентации новые дензнаки стали поступать в банки.

- В первую очередь, купюры отправились в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь, - пояснили тогда в Центробанке.

Этот выпуск почти весь разошелся среди коллекционеров. Они приходили в банки пачками обменивали старые купюры на новые. Первые выпуски (серии АА) у всех купюр пользуются повышенным спросом. В конце 2017 года напечатали второй тираж.

- В декабре была массовая эмиссия новых купюр. Выпуск пошел уже по всей стране, в том числе и в Москве, - пояснили корреспонденту «КП» в Центробанке.

Объем выпущенных банкнот в ЦБ не уточнили. Эта информация засекречена. Но Центробанк не может взять и сразу запустить в оборот, например, 100 или 200 млрд. рублей новыми купюрами. Резкий рост денежной массы способен привести к скачку инфляции. Поэтому новинки появляются постепенно. Действующие купюры со временем ветшают, их изымают из оборота и вводят новые. Например, утилизируют две сторублевки и выпустят одну 200-рублевую.

Процесс выглядит так. Центробанк отправляет пачки купюр через свои территориальные отделения в коммерческие банки. Те наполняют ими кассы и банкоматы. С последними пока не все гладко. Чтобы загрузить новые купюры, нужно поменять программное обеспечение в каждой машине. Это трудоемкий процесс. Пока только один крупный банк (ВТБ) заявил, что полностью переоборудовал свои банкоматы. В Сбербанке обещают, что сделают это в первом квартале 2018 года. Примерно такие же сроки указывают и другие банки.

Как прогнозируют в ЦБ, полностью в массовое обращение новые купюры войдут в течение года. Их вводили для удобства расчетов. Но продавцы пока только жалуются. Большинство касс имеют не больше 4-5 отделений для разных номиналов. У многих даже нет места для 5-тысячных купюр — их кладут под тысячные. Куда складывать новые банкноты, непонятно.

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