2018-01-10T17:48:24+03:00
Общество

В аэропорту Нью-Джерси коллапс

Шесть часов в очередях, потерянный багаж и испорченная коляска — итог перелета собкорра ТАСС Натальи Славиной
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Природные катаклизмы — беда не только для российских аэропортов и авиакомпаний. В ряде городов Соединенных Штатов объявлен режим ЧС в связи с экстремальными погодными условиями. Собственный корреспондент российского информагентства ТАСС в Нью-Йорке Наталья Славина сообщила о многочасовых очередях в аэропорту Элизабет (Нью-Джерси). Репост этого сообщения сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Российская журналистка Наталья Славина, работающая собкорром ТАСС в Нью-Йорке, рассказала в Facebook о коллапсе в аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Официальный представитель МИД Мария Захарова распространила эту информацию через страницу в своих соцсетях.

«По два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолета, после чего начинается настоящий ужас – многочасовое стояние на таможенный и паспортный контроль – еще 3–4 часа, - цитирует рассказ Натальи Славиной деловая газета «Взгляд». - Очередь давно уже вышла за лабиринт-ограждения, извивается бесконечной змеищей и еле-еле ползет... Но, что характерно, люди – американцы – не пикнут, ни слова не скажут, никакого возмущения. Стоят и ждут беспросветно, с плачущими бессонными детьми на руках, старые, больные, любые. Никто не стонет и не жалуется. Откуда столько терпения в людях?».

По словам журналистки, после полутора часов стояния – почти топтания на месте – ее и еще одну семью с маленькими детьми протолкнула вперед по очереди сотрудница аэропорта. После этого на добрую тетеньку тут же накричали и настучали ее же коллеги за то, что оказывает преференции таким же, как и все остальные («ну и что, что дети, у всех дети»).

Затем все пошло одно к одному: авиакомпания потеряла багаж, испортила коляску... В результате с момента приземления самолета до выхода семьи Славиных из аэропорта прошло более шести часов.

«Итого: самолет приземлился в половине седьмого вечера, далеко за полночь – спустя почти шесть часов и по большой удаче – мы сели в такси. Дети никакие, уже не плачут, а хрипят и стонут, голодные и бессонные. Багажа нет. Коляску вываляли в грязи и ободрали крючки с рукояткой», - завершила рассказ о мытарствах Наталья, призвав не ругать Шереметьево, московские аэропорты, «Аэрофлот» и подобные компании.

Напомним, ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, оказавшаяся одним из пассажиров, застрявших в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за снежной бури, пригрозила «Аэрофлоту» «звонком из правительства» за безобразную работу.

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