Куда деть старый телефон: москвичи собрали более 2,8 тысяч гаджетов для нуждающихся

10 Янв. 2018 2018-01-11T01:24:06+03:00

Ненужную, но действующую технику можно принести в пункт приема на ВДНХ ФОТО Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Акция «Доброе дело» продолжается — и каждый может принять в ней участие. А заодно и решить дилемму со старой техникой

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Купили новый, модный смартфон и не знаете куда деть старый, «немодный»? Можно, конечно, просто забросить на шкаф и забыть или попытаться продать за копейки... А можно — подарить человеку, которому ваш старенький телефон действительно принесет радость и будет необходим.

Сделать это возможно в рамках акции «Доброе дело», которую проводят Правительство Москвы и сервис дарения «Дарудар». В мэрии подвели промежуточные итоги акции. За три года москвичи подарили более 2,8 тысячи гаджетов.

- Чаще всего гаджеты дарят москвичи от 30 до 45 лет. Они безвозмездно передают работающие, но ненужные им устройства. В проекте участвуют и коммерческие компании. До конца января они подарят еще несколько десятков новых компьютеров и другую цифровую технику, — рассказал руководитель проекта «Доброе дело» Департамента информационных технологий Москвы Алексей Галюжин.

Гаджеты организаторы акции передают в дар социально незащищенным жителям Москвы: многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Ведь ваш устаревший для новомодных игр компьютер или вышедший из моды смартфон может подарить простую радость общения тем, кто не может себе позволить современные «игрушки». Кстати, в рамках акции, Департамент также проводит обучение: помогает жителям воспользоваться электронными госуслугами.

Как выяснилось, чаще всего москвичи передают в дар готовые компьютеры и комплектующие (46 процентов), смартфоны и мобильные телефоны (15 процентов), а также принтеры и сканеры (12 процентов). Реже всего дарят телевизоры (три процента) и цифровые фотоаппараты (четыре процента).

ВАЖНО

Как подарить ненужную, но действующую технику:

1) Бесплатно вызвать курьера, предварительно оформив заявку на сайте проекта.В ней также необходимо указать тип устройства, контактные данные и выбрать желаемое время приезда курьера.

2) Сдать в пункт приема на ВДНХ. (павильон №461 «Умный город») в любой день со вторника по субботу, с 10:00 до 18:00. Консультанты помогут выбрать нового хозяина для вашего гаджета и сами доставят его адресату.

3) Передать в территориальные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям или в одну из 20 библиотек на юге Москвы. Адреса пунктов можно посмотреть здесь.

Там же социально незащищенные граждане могут оформить заявку на получение техники. В документе необходимо указать, какой именно предмет нужен и для чего его планируется использовать.