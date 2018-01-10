2018-01-10T19:12:18+03:00
Общество

К осужденному Алексею Улюкаеву подселили сокамерников

Раннее экс-министр Минэкономразвития настаивал на одиночном прибывании, но психологу удалось его переубедить
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments15
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде, декабрь 2017 года.Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде, декабрь 2017 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Осужденный за взятку 61-летний бывший глава Минэконразвития Алексей Улюкаев постепенно привыкает к распорядку дня, что един для всех обитателей Следственного изолятора №1 ФСИН России «Матросская тишина». Об этом «Комсомолке» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

- Мы настояли, чтобы с осужденным поработал психолог. Дело в том, что Улюкаев сначала просил, чтобы его содержали отдельно от других граждан обвиняемых в преступлениях. Он был колоссально подавлен. Мы стали всерьез волноваться за его психическое здоровье. Мало ли, что человек в одиночной камере может с собой сотворить!

- Что вам удалось сделать?

- Психологу удалось настроить Улюкаева на позитивное мышление. И он в итоге согласился, чтобы к нему в камеру подобрали еще двоих обвиняемых, подходящих по психологическому портрету. Их отбирали, чтобы не вызвать у экс-министра какой-то диссонанс, чтобы они не были агрессивными. Имена их сообщить не могу.

- Какие статьи им вменяют?

- Оба значительно моложе Улюкаева, один подозревается в совершении взяток, другой в мошенничестве.

- В каких условиях содержится эта троица?

- Камера стандартная на трех человек - 20 квадратных метров. Три кровати, три стула, отгороженный туалет. Сегодня нас к Улюкаеву не пустили. Мы думаем, от нас в СИЗО что-то скрывают. Мы написали письма в прокуратуру, следствие, требуем провести проверки. По нашей информации, за последнее время в этом СИЗО скончались двое подозреваемых, которым не получили вовремя надлежащую медицинскую помощь. Правозащитники не только к Улюкаеву попасть не могут, но и к другим осужденным.

Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал 61-летнего Улюкаева виновным в получении взятки 2 миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Улюкаев будет содержаться в СИЗО до тех пор, пока приговор суда не вступит в законную силу. Защита считает, что Улюкаев не виновен, и обжаловала приговор в Мосгорсуде.

КАК ВЫНОСИЛИ ПРИГОВОР

Суд дал Улюкаеву 8 лет строгого режима

Бывшего федерального министра признали виновным в получении 2 миллионов долларов взятки (подробности)

Суд не стал лишать Улюкаева государственных наградСуд не стал лишать Улюкаева государственных наград

Замоскворецкий суд Москвы не стал лишать экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Почему мне жалко Улюкаева

Евгений АРСЮХИН

Итак, Алексею Улюкаеву вынесли строгий приговор. Что это значит на мой взгляд (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Первый день Улюкаева в тюрьме: отмените "Лицом к стене!", дайте коврик для йоги и не сажайте ко мне сокамерника
Экс-министр не ожидал такого стремительного ареста. Но признался, что, собираясь в суд, тайно от супруги положил в портфель запасные носки и кое-какие вещи «на всякий случай» [видео, радиопередача]
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области