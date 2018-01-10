К осужденному Алексею Улюкаеву подселили сокамерников

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:12:18+03:00

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде, декабрь 2017 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Осужденный за взятку 61-летний бывший глава Минэконразвития Алексей Улюкаев постепенно привыкает к распорядку дня, что един для всех обитателей Следственного изолятора №1 ФСИН России «Матросская тишина». Об этом «Комсомолке» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

- Мы настояли, чтобы с осужденным поработал психолог. Дело в том, что Улюкаев сначала просил, чтобы его содержали отдельно от других граждан обвиняемых в преступлениях. Он был колоссально подавлен. Мы стали всерьез волноваться за его психическое здоровье. Мало ли, что человек в одиночной камере может с собой сотворить!

- Что вам удалось сделать?

- Психологу удалось настроить Улюкаева на позитивное мышление. И он в итоге согласился, чтобы к нему в камеру подобрали еще двоих обвиняемых, подходящих по психологическому портрету. Их отбирали, чтобы не вызвать у экс-министра какой-то диссонанс, чтобы они не были агрессивными. Имена их сообщить не могу.

- Какие статьи им вменяют?

- Оба значительно моложе Улюкаева, один подозревается в совершении взяток, другой в мошенничестве.

- В каких условиях содержится эта троица?

- Камера стандартная на трех человек - 20 квадратных метров. Три кровати, три стула, отгороженный туалет. Сегодня нас к Улюкаеву не пустили. Мы думаем, от нас в СИЗО что-то скрывают. Мы написали письма в прокуратуру, следствие, требуем провести проверки. По нашей информации, за последнее время в этом СИЗО скончались двое подозреваемых, которым не получили вовремя надлежащую медицинскую помощь. Правозащитники не только к Улюкаеву попасть не могут, но и к другим осужденным.

Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал 61-летнего Улюкаева виновным в получении взятки 2 миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Улюкаев будет содержаться в СИЗО до тех пор, пока приговор суда не вступит в законную силу. Защита считает, что Улюкаев не виновен, и обжаловала приговор в Мосгорсуде.

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