Пират, ставший прообразом капитана Флинта из «Острова сокровищ», зачитывался книгой о Робинзоне Крузо

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:39:50+03:00

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Кто в детстве не зачитывался культовым романом Роберта Стивенсона «Остров сокровищ»? Между тем, прототипом пирата Флинта считается капитан Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода, он несколько лет (предположительно с 1714 по 1718 годы) хозяйничал в районе Карибского моря и вошел в историю как один из самых известных джентльменов удачи. Кстати, один из ближайших соратников Тича, старший помощник Израэль Хендс, выведен в «Острове сокровищ» под своим настоящим именем (правда, Стивенсон понизил его в должности, «назначив» боцманом).

Предыстория

Свою карьеру капитана пиратов Эдвард Тич начал в 1714 году, когда захватил французский корабль «Конкорд», который перевозил рабов. Тич переименовал судно, назвав его «Месть королевы Анны» и установил на борту 40 пушек. Большую часть своих «подвигов» Тич совершил именно на этом корабле. К ним относится, в частности блокада Чарльстона - столицы Южной Каролины. Чёрная Борода захватил в гавани 9 кораблей, взял в заложники состоятельных горожан и снял осаду порта только после того, как полул огромный выкуп. Существует легенда, что большую часть богатств он закопал на одном из островов, вероятно, эту историю Стивенсон позаимствовал в качестве сюжета.

Однако в июне 1718 года флагманский корабль Тича сел на мель у побережья Северной Каролины. Пираты были вынуждены его покинуть и пересесть на три оставшиеся шхуны. Спустя несколько месяцев Тича выследила поисковая группа лейтенанта Мейнарда. Чёрная Борода принял неравный бой (большая часть его команды отправилась кутить в соседний городок) и погиб. Впоследствии на его теле насчитали 5 огнестрельных и 25 сабельных ранений.

Часть рукоятки холодного оружия, найденная учеными на борту поднятого судна. ФОТО N.C. Department of Natural and Cultural Resources

Пушечное орудие заговорило

И вот история знаменитого пирата получила продолжение в наши дни. В 1996 году частная поисковая компания обнаружила на дне «Месть королевы Анны», и вскоре ученые начали работы по подъёму корабля. Во время исследования ствольной камеры одного из пушечных орудий реставраторы обнаружили почерневший плотный комок из лоскутов ткани и обрывков бумаги, каждый размером с небольшую монету. Вероятно, пираты использовали этот материал в качестве пыжа.

Реставраторам удалось вернуть клочкам бумаги первозданный вид. На 7-ми обрывках из 16-ти ученые смогли разобрать фрагменты печатного текста. Они нашли слова «юг», «морская сажень» и пришли к выводу, что страницы были вырваны из книги о море или навигации.

- Но мы вряд ли нашли бы разгадку, если бы не ключевое слово, - рассказала реставратор Кимберли Кенион в интервью журналу National Geographic. - На одном из фрагментов мы разобрали слово "Hilo". Характерно, что оно было набрано курсивом и, скорее всего, означало название местности или населённого пункта.

Книга капитана Кука вышла в свет в 1712 году - за пару лет до того, как Эдвард Тич стал капитаном корабля "Месть королевы Анны". ФОТО N.C. Department of Natural and Cultural Resources

Почему «капитан Флинт» предпочитал приключенческое чтиво?

Вооружившись этой подсказкой, археологи обратились к Джоанне Грин, специалисту по истории печатного текста из Университета Глазго. Выяснилось, что "Hilo" это название испанского поселения на побережье Перу. История о разграблении этого городка англичанами была описана в первом издании книги капитана Эдварда Кука "Путешествия по Южному Морю и Вокруг Света, выполненные в 1708, 1709,1710 и 1711 годах".

Книга капитана Кука вышла в свет в 1712 году - за пару лет до того, как Эдвард Тич стал капитаном корабля "Месть королевы Анны". Она описывает экспедицию, в которую Кук отправился вместе с капером Вудсом Роджерсом на кораблях "Герцог" и "Герцогиня". В отличие от пиратов, каперы имели патент от правительства, дающий право грабить корабли неприятеля (пираты же грабили и своих, и чужих). Кук с Роджерсом захватили несколько испанский торговых судов, но больше всего прославились тем, что спасли моряка Александра Селькирка. Он в одиночестве провел несколько лет на острове Хуан Фернандес. Эта история в то время наделала много шума и по ее мотивам Даниэль Дэфо написал бестселлер "Робинзон Крузо", опубликованный в 1719 году уже после смерти Эдварда Тича.

Это исследование позволило получить представление о личности реального "капитана Флинта". По мнению Кимберли Кенион, командиры пиратов были грамотными людьми. Во всяком случае, они должны были уметь читать навигационные карты и лоции. В документах упоминается, что книги включались в перечень имущества, которые пираты делили между собой после захвата судна. Известно, что Эдвард Тич вел дневник, он фигурировал в описи имущества после разгрома пиратов командой лейтенанта Мейнарда. И, скорее всего, именно он зачитывался книгой Эдварда Кука. Приключенческая литература во все времена была востребованным жанром. Однако эта книга обладала особой притягательной силой. Она рассказывала и о том, как англичане грабили испанские корабли и колонии (не будем забывать, что Великобритания и Испания находились в состоянии войны).

- В XVII-XVIII века такие произведения англичане проглатывали в больших количествах, - замечает Кимберли Кенион.

Уроженец Бристоля Эдвард Тич увлекался такого рода чтивом не только из патриотических чувств. Эта книга могла послужить для пирата источником полезных знаний.

Якорь корабля «Месть королевы Анны». ФОТО N.C. Department of Natural and Cultural Resources

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему Флинт боялся Джона Сильвера?

Из романа Стивенсона мы узнаём, что Джон Сильвер был квартирмейстером на корабле Флинта. Квартирмейстер - это человек, который заведует продовольствием. Но при этом Сильвер произносит загадочную фразу о своих отношениях с Флинтом: "Одни боялись Пью, другие — Флинта. А меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мной... Команда у него была отчаянная... Ты меня знаешь, я хвастать не стану, я добродушный и веселый человек, но, когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня, как овечки. Ого-го-го, какая дисциплина была на судне у старого Джона!"

Почему же Флинт боялся какого-то «тыловика»? Писатель Михаил Веллер объясняет этот парадокс неправильным переводом. Переводчик Николай Чуковский неверно истолковал слово quartermaster. На самом деле Долговязый Джон был не "квартирмейстером", а "квартермастером" - старшим на квартердеке. Это возвышение в одной из частей корабля, с которого абордажные команды прыгали на борт атакуемого судна. Иными словами Джон Сильвер был командиром группы захвата, главным головорезом на пиратском корабле. Именно поэтому Флинт с одной стороны гордился им, а с другой стороны, остерегался.