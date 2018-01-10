Легедарный биатлонист Бьорндален не смог отобраться на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:20:46+03:00

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Ленедарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не смог выполнить отборочные нормативы для попадания в команду на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Решающей для него была индивидуальная гонка 20 километров на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он должен был занять место не ниже шестого. Однако стал лишь 42-м.

Таким образом, после 42 места в индивидуальной гонке норвежец не смог пройти отбор в гонку с общего старта, в которой принимают участие лучшие по рейтингу спортсмены в Кубке мира. И на этом у Бьорндалена закончились все попытки выполнить зачетные нормативы для попадания в олимпийскую сборную Норвегии. Лучший реузльтат легендарного спортсмена - 18 место в индивидуальной гонке и гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

15 января, после завершения этапа Кубка мира в Рупольдинге, тренеры назовут состав на Игры. И в нем, скорее всего, не будет восьмикратного олимпийского чемпиона. 27 января Уле Эйнару Бьорндалену исполнится 44 года. И критерии отбора выполнили на данный момент у норвежцев - Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л'Абе Лунн. Шестым же, скорее всего, станет Эрленд Овренг Бьонтегорд.

Бьорндален сможет попасть на Олимпиаду только в двух случаях - если кто-то получит травму, или же соответствующее решение примут тренеры сборной Норвегии.