Резервный фонд опустел

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:51:28+03:00

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Резервный фонд полностью израсходован. И с 1 февраля прекратит свое существование.

- На счетах остались нулевые остатки, - сообщили в Минфине.

Ведомство потратило за прошлый год полтлора триллиона рублей - этими деньгами покрыли дефицит бюджета.

Финансовая подушка безопасности стала создаваться еще с января 2004 года, когда появились первые излишки от дорожающей нефти. Деньги откладывали в созданный специально на случай кризиса Стабилизационный фонд. Экс-министр финансов Алексей Кудрин тогда объяснял, зачем это делается: «надо готовиться к худшему» и «чтобы не разворовали».

В 2008 году стабфонд разделили на две части: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Первый - заначка на черный день, а второй - вложения в будущее. ФНБ финансирует инфраструктурные проекты и владеет акциями и облигациями крупнейших компаний. Максимума наши сбережения достигали в сентябре 2015 года. Тогда на счетах в обоих фондах лежало 9,6 трлн. рублей.

Теперь дефицит бюджета будут покрывать из Фонда национального благосостояния. Там осталось 3,75 трлн. рублей. Достаточен ли финансовый жирок? Вполне. На будущий год Минфин заложил консервативный прогноз цены на нефть - $44 за баррель. В этом случае дефицит бюджета составит 2 трлн. рублей. Но по факту цена может оказаться выше. Уже сейчас - $69. А эксперты, в том числе и международные, на этот год пророчат стабильность.

- Если нефть будет стоить $54 за баррель, дополнительные доходы бюджета составят 2 трлн. рублей. А если $60 - 2,8 трлн., - пояснил глава Минфина Антон Силуанов на итоговом брифинге в конце прошлого года. - Есть шанс, что бюджет из дефицитного превратится в профицитный.

Кроме того, у Минфина есть и другие способы наполнить казну, если потребуется. Например, в ведомстве планируют активно занимать деньги за рубежом и внутри страны, выпуская гособлигации.

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