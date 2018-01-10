Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть МКС через бинокль

10 Янв. 2018 2018-01-10T20:25:30+03:00

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Утром 11 января жители Москвы и Петербурга смогут наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) вблизи Луны, Юпитера и Марса.

“В 06:10:50 мск в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера” - сообщил “Роскосмос” на официальной странице в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что станция “будет похожа на яркую быстро движущуюся звезду белого цвета, который может сменяться на красновато-оранжевый”. Полоса прохождения МКС шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области в сторону Рязани.

Пресс-служба Петербургского планетария сообщила о том, что МКС также можно будет увидеть и в небе над Санкт-Петербургом. А чтобы рассчитать время и траекторию пролета станции по небу, в учреждении советуют воспользоваться сайтом www.heavens-above.com. Там в правом верхнем углу страницы необходимо выбрать свое местоположение и найти на главной странице пункт «МКС» в разделе «Спутники».