2018-01-10T20:29:53+03:00
Авто

В 2018 году авторынок в России вырастет минимум на 10%

В кризис люди стали пересаживаться на отечественные машины
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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За последние 4 года продажи новых автомобилей сократились в два с лишним раза.За последние 4 года продажи новых автомобилей сократились в два с лишним раза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В минувшем году впервые за 4 года автомобильный рынок страны продемонстрировал рост, причем существенный - на 12%. Было куплено 1,6 млн. новых машин. Похоже отрасль вышла из кризиса.

Продажи машин в России начали снижаться еще в 2013 году, тогда рынок просел на 5,5%. В 2014-м — на 10%. Пик автомобильного падения пришелся на 2015-й — минус 35,7%. В общей сложности, за последние 4 года объем сбыта нового транспорта сократился в два с лишним раза.

Восстановление началось только в мае 2017-го.

- Я уверен, что продажи будут расти и дальше, - рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Ян Птачек на встрече с журналистами. - Увеличение рынка на 10% в 2018-м - это минимум.

С топ-менеджером согласны эксперты Ассоциации европейского бизнеса, они предсказывают рост в 10,8%.

Российские покупатели в массе своей продолжают делать ставку на отечественные автомобили. Каждый пятый новый автомобиль в стране — это Lada.

- В 2017 году мы продали 311,5 тысяч машин, это на 17% больше, чем было в 2016-м, - рассказал Птачек. - Завод на первом месте в стране по реализации новых авто. Бренд, идущий за нами на втором месте, отстает по объемам в два с лишним раза.

Продажи кроссовера X ray за год подросли на 67%, Vesta (во всех модификациях) расходилась на 40% лучше, чем в 2016-м.

«Автоваз» по-прежнему остается крупнейшим экспортером легковых машин, сделанных в России. И самое популярное за границей отечественное авто по-прежнему Lada 4x4, всем знакомая "Нива".

Еще в Европе неплохо встретили новую модель - универсал Vesta SW Cross. Ее уже покупают в Германии, Венгрии. О больших объемах пока говорить не приходится — премьера универсала состоялась в конце 2017 года.

- В России мы фактически создаем новый рынок универсалов, - рассказал «КП» представитель «Автоваза» Сергей Корниенко. - Машин этого типа у нас производится не особо много. В Европе будет посложнее — там универсалы традиционно пользуются устойчивым и на рынке высокая конкуренция.

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