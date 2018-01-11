Книга о книгах

11 Янв. 2018 2018-01-10T23:50:59+03:00

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Безусловно универсальной книги не существует и чем выше интеллектуально-эмоциональный уровень читателя, тем смешнее звучит само понятие «универсальная книга». И всё-таки нечто подобное в природе существует.

«КНИГА КАК ЛЕКАРСТВО»

«Синдбад», 2017

Итак, в первых десятилетиях XXI века правит странная тенденция: книг стало больше, читать стали меньше. Людей-навигаторов в книжной вселенной ничтожно мало, да и лучшие из них не успевают отслеживать все новинки и переиздания. На этом фоне возникла и укрепилась еще одна любопытная традиция: «поверхностного чтения», когда читатель изучает две-три рецензии на книгу, а потом книгу скорее просматривает, чем читает. Зато после этих нехитрых процедур о книге можно полноценно говорить в личном общении и в социальных сетях.

Под обложкой книги «Книга как лекарство» удивительно точная рефлексия на происходящее в мире за окном. Более актуальной и универсальной книги просто невозможно придумать. Мир болен и его может спасти чтение, вот только как выбрать лекарство? Подзаголовок книги звучит так: «скорая литературная помощь от А до Я». Вы открываете обложку и видите расположенные в алфавитном порядке психо-физические недуги, от которых можно отвлечься и излечиться с помощью чтения книг, подобранных конкретно под каждое заболевание. Сначала ищите свою проблему. Самодиагностика это уже неплохо и является началом исцеления. Следующий этап – вам становится «просто интересно», как всегда бывает на медицинский сайтах, и вы читаете книгу целиком до последней статьи. В результате вы не только забываете о болезнях, которые тревожили вас в тот момент, когда вы взяли эту книгу в руки, но и получаете огромный рекомендательный список литературы. О большинстве «прописанных» книг авторы пишут с незатейливым изложением основной канвы и упоминанием главных героев, а значит на следующее утро после прочтения вы станете книжным экспертом для своих друзей и будто бы прочтете сотню-другую шедевров мировой литературы.

Давайте посмотрим, что предлагают авторы книжно-медицинского справочника на буквы К и П? Перечисление и заболеваний, и книг-рецептов было бы бессмысленным повторением самой книги, поэтому ограничусь лишь устрашающим списком недугов:

К – клаустрофобия, климакс, кончина, конфуз, коротышка, кофемания, кошмары, краска смущения, кризис среднего возраста, ксенофобия, курение.

П – паническая атака, папенькина дочка, перекати-поле, переутомление, перфекционизм, пессимизм, печаль, плач, плотоядность, подгоревший ужин, подростковый возраст, поиск спутника жизни, получение отставки, понедельник, переделка, понижение потенции, потеря конечности, потерянность, потеря работы, потеря себя, потребность в поддержке, ПМС, престарелые родители, претенциозность, приемные и залы ожидания, призраки, притеснение, продажа души, простуда.

Представляете каков охват человеческих недугов и комплексов кроется под обложкой этой книги, если мы привели перечень лишь на две буквы?

Перед нами новый и очень актуальный жанр ироничного литературоведения с очень тонким пониманием того, что многим современным читателям необходимо рационально осознавать зачем он читает ту или иную книгу. А тут восхитительная уловка на тему здоровья и исцеления вместо скучных разговоров о культурном наследии и необходимости чтения! Супер! Книгу в каждый дом. Особенно хорошо, если вместо обычных лекарств. Рекомендую.