Коварство власти ради власти

12 Янв. 2018 2018-01-11T00:53:05+03:00

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Непривлекательная, но любопытная изнанка политических процессов.

«ЛЕВ ТРОЦКИЙ. ТАЙНЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

«Вече», 2017

Кто стоял за организаторами российских революций 1905 и 1907 годов? На основании многих документов, авторы книги «Лев Троцкий. Тайны мировой революции», Валерий Шамбаров и Елена Чавчавадзе, утверждают, что это были могущественные зарубежные теневые финансовые круги и представители спецслужб тех стран, которым мешало успешное развитие Российской империи. В книге подробно рассказывается не только о деятельности Троцкого и его соратников, но и зарубежных американских и европейских банкиров, проворачивавших различные аферы и связанных с революционерами.

В главе «Грязная изнанка Первой мировой» описывается эпизод, наглядно характеризующий истинное отношение союзников к России – когда русской армии стало не хватать боевой техники и боеприпасов, то российское военное министерство разместило в британской корпорации «Виккерс» заказ на 5 миллионов снарядов, тысячу аэропланов, один миллион винтовок, миллиард патронов. Принятый заказа англичане должны были отгрузить в марте 1915 года, но когда настал срок, то оказалось, что весь изготовленный заказ был отдан для нужд английской армии. И русских даже заранее об этом не предупредили…

Подробно описаны и события непростого для Советского Союза 1927 года – провалилась советская политика в Китае, разорвала дипломатические отношения с СССР Англия, прошли антисоветские акции в ряде европейских стран. В воздухе запахло новой войной, а троцкисты стали обвинять Сталина в том, что из-за организованного им отхода от «мировой революции» СССР будет обречен на гибель, так как коварный империализм все равно построения в одной стране социализма не допустит. «Выступления оппозиции подвели ее под следующий удар. В октябре 1927 года ее опять осудили. Троцкого и Зиновьева вывели из ЦК. Но они только озлобились и 7 ноября, в 10-ю годовщину революции, наметили устроить альтернативные демонстрации. Троцкист И. Павлов писал, что в этот день «оппозиционные лозунги вывешивались на стенах домов, где жили оппозиционеры. На углу Воздвиженки и Моховой красовались портреты Троцкого, Каменева и Зиновьева. С крыши сталинисты пытались сорвать их баграми. Активную оборону своих портретов вели оригиналы. Вооружившись половой щеткой с длинным черенком, Троцкий энергично отбивал атаки». Да, это выглядело символично. Еще недавно всемогущий Троцкий со шваброй в руках – и защищал он собственный портрет!».