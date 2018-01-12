2018-01-11T00:53:05+03:00
Дом. Семья

Коварство власти ради власти

Интересные и неожиданные факты о противостоянии европейских держав и России, монархии и революции, идей мирового торжества коммунизма и строительства нового общества в отдельно взятой стране, Троцкого и Сталина
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
Поделиться:
Авторы книги пытаются дать ответ на вопрос: кто стоял за организаторами российских революций 1905 и 1907 годовАвторы книги пытаются дать ответ на вопрос: кто стоял за организаторами российских революций 1905 и 1907 годов
Изменить размер текста:

Непривлекательная, но любопытная изнанка политических процессов.

«ЛЕВ ТРОЦКИЙ. ТАЙНЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

«Вече», 2017

Кто стоял за организаторами российских революций 1905 и 1907 годов? На основании многих документов, авторы книги «Лев Троцкий. Тайны мировой революции», Валерий Шамбаров и Елена Чавчавадзе, утверждают, что это были могущественные зарубежные теневые финансовые круги и представители спецслужб тех стран, которым мешало успешное развитие Российской империи. В книге подробно рассказывается не только о деятельности Троцкого и его соратников, но и зарубежных американских и европейских банкиров, проворачивавших различные аферы и связанных с революционерами.

В главе «Грязная изнанка Первой мировой» описывается эпизод, наглядно характеризующий истинное отношение союзников к России – когда русской армии стало не хватать боевой техники и боеприпасов, то российское военное министерство разместило в британской корпорации «Виккерс» заказ на 5 миллионов снарядов, тысячу аэропланов, один миллион винтовок, миллиард патронов. Принятый заказа англичане должны были отгрузить в марте 1915 года, но когда настал срок, то оказалось, что весь изготовленный заказ был отдан для нужд английской армии. И русских даже заранее об этом не предупредили…

Подробно описаны и события непростого для Советского Союза 1927 года – провалилась советская политика в Китае, разорвала дипломатические отношения с СССР Англия, прошли антисоветские акции в ряде европейских стран. В воздухе запахло новой войной, а троцкисты стали обвинять Сталина в том, что из-за организованного им отхода от «мировой революции» СССР будет обречен на гибель, так как коварный империализм все равно построения в одной стране социализма не допустит. «Выступления оппозиции подвели ее под следующий удар. В октябре 1927 года ее опять осудили. Троцкого и Зиновьева вывели из ЦК. Но они только озлобились и 7 ноября, в 10-ю годовщину революции, наметили устроить альтернативные демонстрации. Троцкист И. Павлов писал, что в этот день «оппозиционные лозунги вывешивались на стенах домов, где жили оппозиционеры. На углу Воздвиженки и Моховой красовались портреты Троцкого, Каменева и Зиновьева. С крыши сталинисты пытались сорвать их баграми. Активную оборону своих портретов вели оригиналы. Вооружившись половой щеткой с длинным черенком, Троцкий энергично отбивал атаки». Да, это выглядело символично. Еще недавно всемогущий Троцкий со шваброй в руках – и защищал он собственный портрет!».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Руководитель портала LiveLib Роман Иванов: «Люди никогда не признаются, что любят Донцову, но всегда будут её читать»
Обсуждаем самые популярные книги 2017 года с руководителем сайта, на котором собрана информация обо всех книгах, выходящих из печати, а также – о том, кто и что читает нынче на русском языке
Рифмы жизни
Любой пьедестал однажды должен стать фундаментом. Да, Маршак, да, Чуковский, да, Агния Барто. Однако вокруг нас меняются не столько темы для поэзии, они как раз для дошкольников довольно стабильны, ибо соответствуют периоду познанию мира предметов и живых
Новости 24