2018-01-11T00:57:33+03:00
Профессии будущего

Сборная КВН Тимирязеской академии успешно выступила на фестивале «КиВиН-2018»

Веселые и находчивые из главного аграрного завоевали право участвовать в межрегиональных лигах
Ксения БОГДАНОВА
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У сборной Тимирязевки было всего три минуты, чтобы представить свой номер. Фото: timacad.ruУ сборной Тимирязевки было всего три минуты, чтобы представить свой номер. Фото: timacad.ru
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Сборная команда КВН Тимирязевcкой академии успешно дебютировала на фестивале «КиВиН», который проходит с 4 по 17 января в Сочи. На сцене сочинской «Жемчужины» в эти дни выступают 422 команды со всех уголков России, и тимирязевцам удалось удачно показать себя и не затеряться среди других. У ребят было всего три минуты, чтобы представить свой номер. Ситуация осложнялась тем, что сборная Тимирязевки была создана в начале декабря, и у членов команды было меньше месяца, чтобы отрепетировать выступление. Тем не менее, игроки выступили более чем достойно, оставив позади свыше ста соперников. Сборная КВН главного аграрного заработала рейтинг, дающий право участвовать в межрегиональных лигах КВН.

- Нашей молодой команде удалось выступить намного успешнее более опытных соперников и даже представителей статусных лиг. Сборная прошла боевое крещение и начала движение вверх, - рассказал куратор Тимирязевской лиги КВН Александр Коперсак.

Удачный дебют окрылил ребят и придал им уверенность в своих силах.

- По словам участников Высшей и Премьер-лиги КВН, присутствовавших в зале, мы смотрелись как сплоченная, опытная команда, смело подававшая свой материал зрителю, - рассказал один из участников сборной КВН Тимирязевской академии Гриша Андреев. - Это дало нам бешеный импульс и желание работать в том же ключе.

Кроме конкурсного выступления КВН-щиков из Тимирязевки ждали мастер-классы и общение с признанными звездами движения веселых и находчивых. Ребята подпитались духом КВН и уже придумывают шутки для следующих выступлений.

Напомним, идея создания сборной Тимирязевки принадлежит и. о. ректора академии Галине Золиной. В начале декабря во время фестиваля студенческих командКВН РГАУ-МСХА Галина Дмитриевна предложила собрать самых талантливых представителей КВН-овского движения, которые попробовали бы свои силы на фестивале в Сочи и попытались получить путевку в Высшую лигу. Руководство вуза пообещало оказывать веселым и находчивым Тимирязевки всестороннюю поддержку.

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