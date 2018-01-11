Не в ЦУМе счастье: жена банкира Лебедева рассказала, как одеться на 10 тысяч рублей

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:02:00+03:00

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Банкир Лебедев вместе с супругой- моделью Леной Перминовой улетел отдыхать в Мексику, Карибы очень любят их дети. И пока малыши наслаждаются теплом и купанием в океане, сама красавица решила поделиться с подписчиками ценами своего образа. И надо отметить, поклонники очень сильно удивились, когда узнали, что эти вещи куплены не в ЦУМе по заоблачным ценам, а представляют собой масс-маркет. Перминова рассказала, что ее образ можно повторить всего за 10 тысяч рублей.

На фото Елена позирует в черном кроп-топе и мини-юбке, а дополняют образ Перминовой крупные серьги и солнечные очки. Так, весь летний прикид обошелся девушке за 9450 рублей. Сама же Перминова под своим постом отметила: «Дорого — не всегда стильно. Я очень люблю в масс-маркете находить вещи, которые выглядят на миллион! Важно, как вы это смиксуете!».

Надо отметить, что Лена Перминова принимает активное участие в благотворительных проектах. Уже несколько лет она курирует созданный ею онлайн-аукцион, с помощью которого собираются средства на лечение детей с тяжелыми врожденными или приобретенными болезнями. Елена привлекает ведущие модные бренды и знаменитостей российского и международного уровня для создания актуальных лотов. Так, в ноябре прошлого года красавица выставила на аукцион платья Беллы Хадид, Веры Брежневой и других звезд.