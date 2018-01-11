2018-01-11T09:01:19+03:00
Спорт

Российский "КамАЗ" перевернулся на ралли "Дакар". Нашим гонщикам помогли поднять машину пилоты из Чехии

Машина Эдуарда Николаева завалилась на бок на очередном этапе гонки
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Наш "КамАЗ" Николаева на одном из участков трассы попал в аварию, завалившись на бокНаш "КамАЗ" Николаева на одном из участков трассы попал в аварию, завалившись на бокФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пятый этап ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке, в классе грузовиков выиграл экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Участок трассы протяженностью в 934 километра наша команда прошла за 3 часа 37 минут и 12 секунд, заняв первое место.

Вторая позиция на этапе - у белоруса Сергея Вязовича на МАЗе, отставший на 6 минут и 23 секунды от наших. Голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко" замкнул тройку призеров.

Не обошлось без инцидентов. Наш "КамАЗ" Николаева на одном из участков трассы попал в аварию, завалившись на бок. И на помощь к россиянам пришел гонщик из Чехии Мартин Коломы, который как раз проезжал мимо.

- Одну дюну я не смог сразу взять. Начал сдавать назад. Там был уступ и в него провалилось колесо. Машина завалились. Даже не сказал бы, что упали на бок. А именно завалились на угол крыши. Конечно, уже сами не могли выехать. Практически сразу подъехал Коломы, сразу моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать подольше. Мартин поставил нас на колеса очень быстро. На этом моменте потратили около 17 минут, - говорит Эдуард Николаев в интервью пресс-службе команды "КамАЗ-мастер".

В общем зачете экипаж Эдуарда Николаева продолжает лидировать, опережая конкурентов из "Ивеко", команду аргентинца Эдуардо Виллагры, почти на час.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Вдова Александра Белова о фильме «Движение вверх»: Сашу сделали смертельно больным уже во время Олимпиады в Мюнхене, но это не так!
Вдовы тренера олимпийской сборной по баскетболу-1972 Владимира Кондрашина и нападающего той же команды Александра Белова поделились с «КП» впечатлениями от просмотра [фото]
Новости 24
В Швейцарии запретили владельцам собак мешать им лаять
Американец получит от фармацевтов 500 тысяч за выросшую у него грудь
С сайта полка "Азов" удалили сообщение о получении американского оружия
Опрос показал, что у избирателей США Опра Уинфри популярнее Трампа
Трамп устроил лотерею для розыгрыша билетов на празднование годовщины инаугурации
Рикки Мартин стал мужем
Евросоюз объяснил причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро
В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в давлении на иностранные СМИ
Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Кубка Испании, сыграв вничью с "Нумансией" 2:2
Погода в Москве на 11 января 2018 года: ожидается до 1 градуса мороза
Пожар в московском ресторане ликвидирован
Минтруда планирует увеличить МРОТ к маю 2018 года до 11,1 тыс. рублей