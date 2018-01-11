Российский "КамАЗ" перевернулся на ралли "Дакар". Нашим гонщикам помогли поднять машину пилоты из Чехии

11 Янв. 2018 2018-01-11T09:01:19+03:00

Наш "КамАЗ" Николаева на одном из участков трассы попал в аварию, завалившись на бок Фото: REUTERS

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Пятый этап ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке, в классе грузовиков выиграл экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Участок трассы протяженностью в 934 километра наша команда прошла за 3 часа 37 минут и 12 секунд, заняв первое место.

Вторая позиция на этапе - у белоруса Сергея Вязовича на МАЗе, отставший на 6 минут и 23 секунды от наших. Голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко" замкнул тройку призеров.

Не обошлось без инцидентов. Наш "КамАЗ" Николаева на одном из участков трассы попал в аварию, завалившись на бок. И на помощь к россиянам пришел гонщик из Чехии Мартин Коломы, который как раз проезжал мимо.

- Одну дюну я не смог сразу взять. Начал сдавать назад. Там был уступ и в него провалилось колесо. Машина завалились. Даже не сказал бы, что упали на бок. А именно завалились на угол крыши. Конечно, уже сами не могли выехать. Практически сразу подъехал Коломы, сразу моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать подольше. Мартин поставил нас на колеса очень быстро. На этом моменте потратили около 17 минут, - говорит Эдуард Николаев в интервью пресс-службе команды "КамАЗ-мастер".

В общем зачете экипаж Эдуарда Николаева продолжает лидировать, опережая конкурентов из "Ивеко", команду аргентинца Эдуардо Виллагры, почти на час.