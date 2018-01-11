«Азов» заметает следы американских оружейных поставок

11 Янв. 2018 2018-01-11T14:31:29+03:00

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Пока в высоких кабинетах и телевизионных студиях идут жаркие споры о поставках легальных вооружений из США на Украину, американские оружейные коммерсанты давно подсуетились, проторивая себе дорожку на всеядный и невзыскательный рынок Незалежной. На днях стало известно, что техасская фирма AirTronic USA еще в апреле прошлого года продала Киеву партию гранатометов PSRL. Это, конечно, не государственная поставка, а контракт по экспортной лицензии. Но это, тем не менее, летальное оружие, которое в итоге оказалось в батальоне «Азов», состоящем преимущественно из убежденных националистов. Если не сказать - неонацистов. Символика Третьего Рейха постоянно присутствует даже на эмблеме батальона, пусть и в слегка видоизменинном варианте.

Гранатометы PSRL - это, по сути, слегка усовершенствованный старый добрый РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет - Ред.). Как же плохи дела в украинском оборонпроме, если Киев вынужден покупать у американцев советские переделки. Но дело не в этом. Еще пару дней назад фотографии с испытаний этого оружия бойцами «Азова» красовались на сайте батальона. Сегодня их нет. После того, как информация о PSRL у нацистов стала достоянием общественности, пресс-служба подразделения спешно зачистила сайт. С чего вдруг?

А все дело, судя по всему, в том, что в оружейки «Азова» эти гранатометы попасть не должны были. Контракт на поставки был заключен между американской фирмой и МВД Украины. В него структурно входит и батальон «Азов», который признан в США неонацистской организацией. И Палата представителей американского Конгресса в прошлом году запретила тратить бюджетные деньги на снабжение этого подразделения оружием. А значит и любые коммерческие контакты с «Азовом» для американских оружейников дурно пахнут. И публикация фотографий с американскими гранатометами просто подставила поставщика, поставив под угрозу будущие контракты.