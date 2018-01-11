2018-01-11T15:02:07+03:00
В мире

МИД Германии предложил поэтапно снимать с России санкции

А нынешние условия их отмены назвал «далекими от жизни»
Ася ХОВАНСКАЯ
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Зигмар Габриэль вновь выступил за постепенное снятие с России европейских санкцийЗигмар Габриэль вновь выступил за постепенное снятие с России европейских санкцийФото: EAST NEWS
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль вновь выступил за постепенное снятие с России европейских санкций. Эти меры, по его словам, можно принять в ответ на содействие Москвы в длительном перемирии в Донбассе.

- Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить, - заявил дипломат в Берлине на приеме Восточного комитета германской экономики. - Я считаю далеким от жизни представление, что только при стопроцентной реализации Минских соглашений должна одним разом последовать стопроцентная отмена санкций.

- Смягчение позиции германской стороны является политическим маневром - Германия хочет казаться доброй и хорошей страной, что называется «и нашим, и вашим». В нашем случае речь идет о полной отмене санкций, в случае США - об их ужесточении. Думаю, Германия не найдет себе место среди этих крайних позиций, - поделился с «КП» своим мнением гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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