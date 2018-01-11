Александр Невзоров о скандале с Алисой Аршавиной в бизнес-классе самолета: «У бортпроводниц есть термин «гламурное быдло»

11 Янв. 2018 2018-01-11T17:00:18+03:00

Невзоров о конфликте Алисы Аршавиной с бортпроводницей: "Дело не в жене Аршавина. Она, на самом деле, неплохая, она просто находится под влиянием той среды, в которой она живет и в которую она себя окунула". Фото: Олег ЗОЛОТО

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Телеведущий Александр Невзоров в авторской радиопрограмме «Невзоровские среды» прокомментировал громкий скандал со снятием с рейса «Аэрофлота» Алисы Аршавиной - супруги футболиста Андрея Аршавина. По мнению Невзорова, хамское поведение на борту — общая беда многих пассажирок бизнес-класса, которые чувствуют вседозволенность и позволяют себе пренебрегать в самолете правилами безопасности. В таких ситуациях экипаж обычно до последнего момента ищет пути мирного решения конфликта и предпринимает к авиадебоширам крайние меры только в самых исключительных случаях.

– Вы знаете, я с великим недоумением и удивлением узнал, что у девочек бортпроводниц в «Аэрофлоте» есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами. Это означает «гламурное быдло», - рассказал Александр Невзоров в эфире программы «Невзоровские среды». - Бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок, как правило, чьих-нибудь жен, потому что, когда они такую видят, они понимают, что сейчас в любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно. И дело не в жене Аршавина. Она, на самом деле, неплохая, она просто находится под влиянием той среды, в которой она живет и в которую она себя окунула. Гарантировано, что в какой-то другой ситуации она вполне способна на цивилизованные проявления…

Как считает Невзоров, в ситуации с Алисой Аршавиной стюардессы и командир воздушного судна действовали абсолютно правильно. А вот супруга футболиста, напротив, вела себя не слишком адекватно.

- В этой истории с «Аэрофлотом» я хотел заступиться за девчонок. Потому что многие говорят, что возможно, все-таки это спровоцировали бортпроводницы. Ничего они не провоцируют, - говорит Невзоров. - Поскольку я все время летаю и хорошо знаю бортпроводниц, я с великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой «железности» не демонстрируют. Они никогда не идут ни на какое обострение. Они всегда до самого последнего ищут компромисс.

Напомним, 6 января Алису Аршавину с детьми и няней сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Алматы за за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Во время взлета супруга футболиста принялась менять младшей дочке подгузник: когда самолет начал движение, Алиса отстегнула ремни безопасности у себя и у ребенка и вытащила дочку из кресла. Кроме того, Аршавина требовала пересадить няню своих детей в бизнес-класс, хотя у женщины был билет в экономе. Жена игрока казахстанского «Кайрата» не реагировала на предупреждения членов экипажа о том, что она подвергает опасности свою жизнь и жизнь ребенка. В ответ на все замечания Аршавина представлялась «майором ФСБ» и угрожала бортпроводницам. В итоге командир воздушного судна принял решение вызвать сотрудников полиции, и супругу футболиста сняли с рейса.

История на этом не закончилась: как сообщает Рен ТВ, на следующий день на телефон стюардессы рейса, с которого сняли жену спортсмена, начали поступать угрозы якобы от имени сотрудников Следственного комитета. Как выяснила телекомпания, СМС-сообщения отправлялись с номера Алисы Аршавиной. В сообщениях бортпроводницу обвиняют в жестоком обращении с ребенком и прочат ей за это от двух до четырех лет лишения свободы.

Случай с Аршавиной получил громкий резонанс в соцсетях: на страничке супруги футболиста в Инстаграме появилось немало комментариев, в которых ее обвиняют в неадекватном поведении. Интернет-пользователи требуют от Аршавиной извиниться перед сотрудниками авиакомпании и советуют ей пройти курс психотерапии.