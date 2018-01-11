2018-01-11T17:01:02+03:00
Звезды

Композитора Владимира Шаинского до сих пор не похоронили

Прощание с ним намечено на 16 января в Москве. Однако у родственников нет уверенности, что его тело успеют доставить в Россию
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Композитор Владимир Шаинский в 2005 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий БелоусовКомпозитор Владимир Шаинский в 2005 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
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Владимир Шаинский умер 25 декабря в Сан-Диего, в Калифорнии. Ему было 92 года. Завещания, в котором он изложил бы свою последнюю волю, хотя бы о том, где следует его хоронить, Шаинский не оставил. Любая мысль о смерти, видимо, противоречила его жизнелюбивому характеру.

Его родственников — жену и детей — стали донимать журналисты: где будут похороны в Америке или в России. Семья растерялась, сразу не могла определиться, как лучше. Помочь вызвались несколько организаций: министерство Культуры РФ, еврейская община, московская мэрия.

Но 25 декабря в Америке — Рождество. Все едят рождественскую индейку и гуся. И не работают, включая ритуальные службы. У нас в это время готовятся к Новому году и новогодним каникулам. В итоге, только сейчас, после праздников, стал решаться вопрос.

- Еще сегодня утром было известно, что во вторник, 16 января, пройдет церемония прощания в Центральном доме литераторов на Большой Никитской, - рассказал нам сын Шаинского Вячеслав. - А днем позвонили из министерства культуры и сказали, что логичнее провести прощание в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке. Отец все-таки был композитором.

- Выходит, все решено?

- Не совсем. Ко вторнику могут не успеть перевезти отца из Америки. В американской компании, которая занимается перевозкой, конкретных дат не назвали. Сказали, что им нужна неделя, а, может, и больше, чтобы оформить все документы и доставить груз. Они, конечно, будут стараться как можно быстрее, но уверенности нет. Еврейская община помогла найти эту компанию и будет оплачивать расходы. Решили не кремировать отца (по законам Иудаизма следует хоронить, а не сжигать своих умерших — Ред.). Московская мэрия выделила место на Троекуровском кладбище. Но мы все-таки надеемся, что могут рассмотреть вариант и с Новодевичьим кладбищем.

- Неужели семья Владимира Шаинского не могла решить все вопросы самостоятельно?

- Это было сложно и материально, и организационно. Из-за того что папа находится в Сан-Диего, а документы надо оформлять в Лос-Анджелесе. Из-за того, что его перевозка в Россию и похороны стоят дорого. Это иллюзия, что авторские отчисления, которые получал отец за свою музыку, - огромные деньги. На самом деле, суммы довольно скромные. Так что очень многие нам помогают в решении организационный и финансовых вопросов.

Наша семья с этой проблемой столкнулась впервые. Мы очень рассчитывали на помощь правительства Москвы. И благодарны за то, что эту помощь нам оказали.

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)

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