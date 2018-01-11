Исследование: летать на Марс больше одного раза опасно для жизни
Группа исследователей опубликовала данные дозиметра, установленного на борту орбитального зонда миссии ExoMars космического аппарата Trace Gas Orbiter (TGO). Замеры проводились во время транзита и на высокой эллиптической орбите Марса, сообщается в статье.
Дозиметрический телескоп “Люлин-МО” для измерения радиационной обстановки был запущен на борту орбитального спутника ExoMars в 2016 году. Первые результаты данных потоков заряженных частиц, мощности дозы, спектров линейной передачи энергии (LET) и оценки дозовых эквивалентных скоростей в межпланетном пространстве показали, что человек за время миссии на Марс может получить около 0,66 зиверта радиации - дозу, близкую к смертельной.
Большая часть радиации (95%) приходится на космические лучи, и лишь 5% - на солнечные. То есть за год полета на Красную планету космонавт получит излучение в 73 рентген. Например, на борту МКС космонавты получают порядка 0,3 зиверта в год.
“Во время шестимесячного полета на Марс и обратно астронавты будут накапливать не менее 60% от дозы радиации, максимально допустимой для всей космической карьеры человека, если полет будет осуществляться во время понижения солнечной активности”, - заключают исследователи.