2018-01-11T17:56:00+03:00
Наука

Исследование: летать на Марс больше одного раза опасно для жизни

Слишком высок уровень радиации от космических лучей
Григорий ПУШКАРЁВ
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Человечество шаг за шагом приближается к полёту на Красную планету. ФОТО MRDSЧеловечество шаг за шагом приближается к полёту на Красную планету. ФОТО MRDS
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Группа исследователей опубликовала данные дозиметра, установленного на борту орбитального зонда миссии ExoMars космического аппарата Trace Gas Orbiter (TGO). Замеры проводились во время транзита и на высокой эллиптической орбите Марса, сообщается в статье.

Дозиметрический телескоп “Люлин-МО” для измерения радиационной обстановки был запущен на борту орбитального спутника ExoMars в 2016 году. Первые результаты данных потоков заряженных частиц, мощности дозы, спектров линейной передачи энергии (LET) и оценки дозовых эквивалентных скоростей в межпланетном пространстве показали, что человек за время миссии на Марс может получить около 0,66 зиверта радиации - дозу, близкую к смертельной.

Большая часть радиации (95%) приходится на космические лучи, и лишь 5% - на солнечные. То есть за год полета на Красную планету космонавт получит излучение в 73 рентген. Например, на борту МКС космонавты получают порядка 0,3 зиверта в год.

“Во время шестимесячного полета на Марс и обратно астронавты будут накапливать не менее 60% от дозы радиации, максимально допустимой для всей космической карьеры человека, если полет будет осуществляться во время понижения солнечной активности”, - заключают исследователи.

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