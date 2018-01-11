Сайт KP.RU – лидер роста цитируемости в соцсетях среди всех российских СМИ

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:10:51+03:00

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Сайт «Комсомольской правды» стал лидером роста Индекса цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных сетях за 2017 год, показав динамику +40,1% цитирований в ноябре по сравнению со средней по году, говорится в отчете аналитической компании Brand Analytics.

Признание экспертов интернет-индустрии команда сайта KP.RU воспринимает, как закономерный результат своей большой работы по привлечению новой аудитории. Ведь мы пытались достучаться до сердца каждого пользователя соцсетей. Самые последние новости появлялись на основных социальных ресурсах одновременно с новостью на сайте «Комсомольской правды». Читатели могли оперативно получать важную для них информацию, делиться ее с друзьями, принимать участие в наших опросах и обсуждать на привычной для себя площадке.

Кроме того, именно в 2017 году мы обновили мобильное приложение KP.RU, теперь читатель мог прочитать наши материалы даже будучи оффлайн, а переход по ссылкам в соцсетях стал более быстрым и удобным. Все это привело к тому, что число подписавшихся на материалы сайта «Комсомольской правды» в наших аккаунтах в соцсетях росло с каждым днем. Это показали и цифры рейтинга, который составил аналитический портал Brand Analytics, назвав kp.ru самым быстрорастущим по цитируемости медиаресурсом.

Напомним, индекс цитируемости — это число ссылок на ресурс в социальных медиа за определенный период. Для расчета итогового рейтинга используется годовой период, для анализа динамики сравниваются месячные значения индекса.