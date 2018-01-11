«Главтема» снова в эфире!

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:01:56+03:00

Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция с 20:00 мск]

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Сегодня в прямом эфире программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, что произошло за время праздников, а также о других важных темах.

Вы можете звонить в прямой эфир Михаилу Леонтьеву и Илье Савельеву по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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