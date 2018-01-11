«Главтема» снова в эфире!
Сегодня в прямом эфире программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, что произошло за время праздников, а также о других важных темах.
Вы можете звонить в прямой эфир Михаилу Леонтьеву и Илье Савельеву по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).
Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Главтема снова в эфире! .Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым в эфире Радио Комсомольская правда