2018-01-11T21:01:56+03:00
Общество

«Главтема» снова в эфире!

Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция с 20:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
Поделиться:
Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым и Ильей СавельевымОбсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым
Изменить размер текста:

Сегодня в прямом эфире программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, что произошло за время праздников, а также о других важных темах.

Вы можете звонить в прямой эфир Михаилу Леонтьеву и Илье Савельеву по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Весь архив выпусков ГлавТемы

Главтема снова в эфире! .Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым и Ильей Савельевым в эфире Радио Комсомольская правда

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России