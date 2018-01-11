Итальянcкая биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:42:21+03:00

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В немецком Рупольдинге в четверг, 11 января, состоялась индивидуальная гонка на 15 километров на пятом этапе Кубка мира. Победу в ней одержала итальянская спортсменка Доротея Вирер.

Вирер прошла дистанцию за 41 минуту 28 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторая позиция по итогам гонки у финки Кайсы Мякяряйнен, проигравшей 12,7 секунды и допустившей 1 промах. Канадка Розанна Кроуфорд - третья, проигравшая 21,2 секунды победительнице и ни разу не промахнувшаяся.

Лучшая из российских биатлонисток, Дарья Виролайнен, заняла 16 место. Она проиграла 2 минуты и 4,5 секунды.Татьяна Акимова на 21-й позиции, уступив 2 минуты 27,8 секунды. Достаточно долго на дистанции держалась высоко Ирина Услугина. Однако два ее промаха отбросили ее вниз и она стала 38-й, проиграв 3 минуты 37,7 секунды. Виктория Сливко на 39 месте, Кайшева на 89 позиции, она отстала на 7 минут и 15 секунд, допустив 6 промахов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги гонки на 15 км на Кубке мира по биатлону.

1. Доротея Вирер (Италия) — 41:29.0 (0)

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +12.7 (1)

3. Розанна Кроуфорд (Канада) +21.2 (0)

16. Дарья Виролайнен +2:04.5 (1)

21. Татьяна Акимова +2:27.8 (1)

38. Ирина Услугина +3:37.7 (2)

39. Виктория Сливко +3:41.8 (2)

89. Ульяна Кайшева +7:15.0 (6)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ульяна Кайшева: "Хочется поскорее забыть эту гонку"

- Чувствовала себя прекрасно. Нормально пристрелялась и размялась. Бежалось хорошо, но на последнем круге настроение уже было упадническое. Я не смогла удержать скорость. Настроение такое было из-за поломки винтовки. У меня открутился диоптр на винтовке, мне заменили ее по ходу дистанции. Хотелось бы поскорее забыть эту гонку и двигаться дальше

Татьяна Акимова: "Состояние уже получше, тренируемся по плану"

- Ходом, возможно, чувствую себя немного лучше. Но все равно своих привычных ощущений пока нет. Состояние уже получше, мы тренируемся по плану. Все выполняем, все стараемся делать. Но не знаю, почему столько проигрываем.

Что касается стрельбы, то ветер не беспокоил. Единственный промах – я сама поняла, что чуть-чуть не то сделала, поторопилась. Лыжи сегодня работали хорошо, спасибо сервис-бригаде