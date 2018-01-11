2018-01-11T20:26:01+03:00
Профессии будущего

Научным центром Тимирязевки будет руководить ученый с мировым именем

Центр молекулярной биотехнологии возглавила профессор Людмила Хрусталева
Ксения БОГДАНОВА
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Людмила Хрусталева возглавила Центр молекулярной биотехнологии Тимирязевской академии. Фото: timacad.ruЛюдмила Хрусталева возглавила Центр молекулярной биотехнологии Тимирязевской академии. Фото: timacad.ru
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Доктор биологических наук, профессор Людмила Хрусталева возглавила Центр молекулярной биотехнологии Тимирязевской академии. Руководить центром доверено ученому с мировым именем: работы профессора в области молекулярной цитогенетики растений широко известны в научных кругах и не раз публиковались в престижных международных журналах.

Людмила Хрусталева работает в главном аграрном вузе страны с 1985 года, она основала в академии школу молекулярных цитогенетиков имени К. А. Тимирязева. В РГАУ-МСХА под ее руководством было защищено 11 кандидатских диссертаций, еще две защитили исследователи в Университете Гента (Бельгия). Профессор не раз получала гранты научных обществ и центров стран Европы, США и Японии. Кроме того, Людмила Хрусталева руководила научными проектами, на финансирование которых выделяли средства Федеральное агентство по науке и инновациям и Министерство образования и науки Российской Федерации. Благодаря привлеченным Хрусталевой научным грантам Тимирязевская академия получила на исследования 36 млн. рублей.

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