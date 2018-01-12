Заместитель министра финансов Сергей Сторчак: Россия не просто так прощает долги другим странам

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:42:11+03:00

Несколько открытий о Родине, которые наш обозреватель Галина Сапожникова сделала во время интервью с человеком, отвечающим в правительстве за кредиты иностранным государствам

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Век сурка какой-то, а не жизнь: опять вот читаю в газетах - Россия дает в долг Венесуэле $10 млрд. А до этого 3 с лишним миллиарда реструктуризировала. И еще 20 млрд. списала Африке. За-чем?

Венесуэла, конечно, хорошая страна - теплая, веселая, но ясно, что денег она нам никогда не вернет. Разве что расплатится месторождениями в Карибском море, что, в общем, тоже неплохо. Ну а Африке платить совсем нечем...

За 17 последних лет Россия простила своим потенциальным союзникам $140 млрд. (см. графику), то есть списала задолженность практически по всем кредитам, которые предоставил СССР с середины 50-х по 1991 год. К чему этот альтруизм? Есть в России человек, который знает все про государственные долги, - это замминистра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак. К нему я и понесла свои вопросы.

Сергей Сторчак объясняет: $140 млрд. долгов других стран перед Россией - цифра лукавая, возникла из-за пересчета курсов разных валют.Фото: Иван МАКЕЕВ

Открытие первое:

Давать взаймы выгодно

Самый главный вопрос: почему у народа возникает ощущение, что бедная Россия все время кому-то что-то прощает? А потом мается - точно Елена Соловей в роли экзальтированной звезды немого кино в фильме «Раба любви»: «Господа, вы звери! Господа…»

Сергей Анатольевич, услышав это сравнение, долго смеялся. Потом посетовал на уровень финансового образования населения, подарил мне свою книжку в 763 страницы и терпеливо объяснил:

- Страна предоставляет кредит иностранному заемщику, чтобы стимулировать экспорт своей собственной продукции. Бывает два вида кредита. «Связанный» - когда средства используются для закупки продукции в той самой стране, которая и выдала кредит. И «финансовый» - который предоставляется, чтобы сбалансировать в государстве-заемщике национальный бюджет. Первый случай на практике означает: самих денег (ни рублей, ни долларов, ни иен) страна-заемщик никогда не увидит. Деньги получат предприятия России. Они заключили контракты в долларах, мы им заплатили рублями, товар поступил заемщику. Так появляется задолженность страны перед Россией.

- Но это не ответ на вопрос: зачем мы списали странам третьего мира $140 млрд. долга перед СССР? Как они бы пригодились в начале 90-х!

- Эта цифра во многом лукавая. Важно понимать, что за ней стоит. Прежде всего рабочие места и поддержка нашей промышленности, в том числе оборонной. Советский Союз заключал экспортные контракты в рублях или в переводных рублях (денежная единица СЭВ - Совета экономической взаимопомощи) плюс использовал несколько десятков «специальных» валют. Перевожу: внутри страны мы всегда тратили рубли, а свои требования к заемщикам отражали в валюте. А когда на этапе пересчета всей этой экзотики в доллары США стали использовать курс 67 копеек за 1 доллар, и выскочила такая большая сумма. Реальной экономики за ней не так много, если еще при таких подсчетах учесть, что мы финансировали советские предприятия по внутренним ценам, а поставки осуществляли по внешним.

Открытие второе:

Как все ваше стало нашим

- Ну хорошо: а зачем мы тогда сами долги отдаем? И царские, и советские отдали - хотя два раза за век государство полностью уничтожалось. А то нелогично получается: другим все простили, а сами все возвращаем до копеечки…

- Очень емкий тезис, который к реальности имеет достаточно отдаленное отношение, - опять посмеялся Сергей Анатольевич. - Хочу напомнить, что Российская Федерация стала страной - продолжателем бывшего СССР как по государственным обязательствам (то, что мы называем внешним долгом), так и по его финансовым активам и долгам зарубежных стран перед Советским Союзом, или в данном случае - перед РФ.

Что это нам дало как солидному государству, претендующему на активную позицию в международных делах? Мы таким образом продемонстрировали понимание ситуации: республики бывшего СССР не в состоянии обслуживать ту долю госдолга бывшего Советского Союза, которая на них приходилась. Даже те небольшие суммы ($3 - 4 - 5 млрд.) обязательств. И мы взяли все на себя, одновременно договорившись, что все активы бывшего Советского Союза переходят к России. Такое здравое отношение позволило нам решить многие вопросы государственного обустройства новой России, например, перерегистрировать на Российскую Федерацию заграничное имущество.

- Вы уверены, что нам это было выгодно?

- А вы представьте себе, что такое перерегистрировать, например, квартиру на вашего родственника, если не все горят желанием это осуществить! Я помню, как мы вынуждены были отдать часть помещений в представительстве при ООН коллегам из Украины. Они требовали реализовать их права как одного из последователей бывшего Советского Союза. А как только мы заключили соглашение о «нулевом» варианте с республиками бывшего СССР, все эти вопросы автоматически отпали.

Кому и сколько мы списали.

Открытие третье:

Нас не надули!

- И тем не менее часто мы ничего не получаем взамен после прощения долгов, хотя и договариваемся об этом. Например, Куба: мы простили ей $7 млрд. долларов в обмен на совместный медицинский проект. Ни-че-го! Вьетнаму подарили $4 млрд. - а они нас после этого попросили убраться с военной базы в Камрани...

- Страна, предоставляющая экспортные кредиты, преследует, конечно, не только коммерческие цели, но и геополитические. Предположить, что это не так, было бы очень странно и наивно. Другое дело, что это происходит в тени соглашения о кредитах. Я надеюсь, мне поверят, что в самих кредитных соглашениях никаких целей и задач, связанных с политикой, геополитикой или военно-политическими отношениями, никто не прописывает, поскольку договоренности эти осуществляются в иных местах и по-другому оформляются.

То, что мы вышли из Камрани, было связано с необходимостью оплаты аренды живыми деньгами. Вьетнам не согласился осуществить эти расчеты в рамках урегулирования своей задолженности, очень удачно использовав тот факт, что в тот момент у него имелась многосторонняя договоренность с Парижским клубом кредиторов. И это обстоятельство было мощным оружием в руках вьетнамских переговорщиков. Договорились мы только в начале нулевых - используя и элементы списания, и товарную схему погашения долга, и элементы платежей наличными. В результате очень сложных договоренностей получилась комбинированная схема урегулирования вьетнамского долга. Можно это оценивать по-разному. Я считаю, что в конечном итоге был найден компромисс, который дал возможность сделать в наших торгово-экономических отношениях достаточно серьезный прорыв. По схожему сценарию шли переговоры об урегулировании кубинского долга...

За 17 последних лет Россия простила своим потенциальным союзникам $140 млрд. К чему этот альтруизм?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Открытие четвертое:

Оказывается, мы умеем считать

Для того чтобы любить Родину, необязательно лить слезы под березой. Главное - научиться Родину если не любить, то уважать.

Не могу сказать, что этого не было - но в сугубо гуманитарном представлении об устройстве финансовой системы России Родина выглядела немножко непутевой. Щедрой, всепрощающей, не умеющей считать и экономить, которую все так и норовят обсчитать. Ну как та обманутая дама, которая в конце знаменитого михалковского фильма машет революции кружевным зонтиком.

Вышла я после этого интервью с господином Сторчаком в задумчивости и решила посмотреть заодно на Красную площадь. И вдруг, глядя на карусели, медведей и пряники, отчетливо поняла, что к настоящей России этот лубок никакого отношения не имеет и изображать ее следует совсем не так, как в кино. Перевожу на человеческий: Россия умеет считать. Ридикюль с деньгами у нее вырвать не так просто, как кажется. Кружевной зонтик в руке у этой непростой дамы умеет стрелять. А в другой руке она держит вовсе не веер, а калькулятор.

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