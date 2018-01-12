«Я тебе как дедушка, но все равно тащусь от тебя»: Джигурда страстно расцеловал Бузову под юбкой

12 Янв. 2018 2018-01-12T01:59:24+03:00

Эпатажный шоумен пришел к телеведущей на проект «Дом-2», и они нашли друг друга [фото]

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Казалось бы, трижды женатый и ныне пребывающий в официальном разводе Никита Джигурда – последний кандидат на роль семейного консультанта. Тем не менее, именно эпатажного шоумена пригласили на очередной выпуск программы «Дом-2», чтобы обсудить проблемы в отношениях участников проекта Ольги Рапунцель (девушка ждет ребенка) и ее избранника Дмитрия Дмитриенко. Пара находилась на грани развода, но в последний момент передумала расставаться и решила сохранить брак. Тем не менее, между Ольгой и Дмитрием периодически возникают трения. Их-то со знанием дела и обсудил Джигурда в прямом эфире. Правда, совсем не так, как ожидала ведущая программы Ольга Бузова.

Явившись на шоу в костюме доброго волшебника Деда Мороза, Никита посоветовал Дмитриенко первым помириться с любимой. А потом внезапно переключился на главную разведенку России Бузову. На примере Ольги Джигурда решил объяснить Дмитрию, как нужно мириться с супругой. Причем сделал это Никита своим любимым способом – наглядным примером.

Шоумен признался Ольге, что всегда ставит ей сердечки в соцсетях. Фото: кадр видео.

- Знаешь, как нужно мириться с любимой женщиной? – взревел Джигурда, - Надо целовать ей ноги!

Что шоумен и продемонстрировал, склонившись над сидящей Бузовой. Никита задрал подол ее красного платья и принялся покрывать коленки телеведущей поцелуями, пробираясь по ее бедру все выше. Оля хихикала и терпела. В недавнем интервью экс-супруга футболиста призналась, что у нее уже полтора года не было секса. Но, видимо, воздержание еще не настолько доконало Бузову, чтобы она благосклонно приняла ласки Джигурды.

Никита целовал ноги Ольги, демонстрируя, как нужно мириться с любимой женщиной. Фото: кадр видео.

Кое-как отделавшись от страстного Никиты, Ольга продолжила эфир. Но шоумен был настойчив.

- Ты сейчас играешь роль символа, и тебе нужен мужчина-символ, - проворковал Джигурда. - Если бы я не был занят Анисиной, я бы всю энергию отдал тебе…

- Спасибо, я не претендую, куда мне, – ответила Оля.

- Я тебе как дедушка, - не унимался Никита (напомним, Джигуре 56 лет, Бузовой – 31 – Ред.). - Хотя… Ты видишь, как я тебе ставлю сердечки и тащусь от тебя, потому что это уникальная ситуация, поверьте мне. Когда десять лет назад Оленька приезжала на Дальний Восток со спектаклем, профессионалы выходили и говорили: «Мы не понимаем, что происходит. Она же самодеятельность гонит». Весь зал рукоплескал.

Никита то и дело старался прикоснуться к Ольге. Фото: кадр видео.

В ходе программы Джигурда проявил тонкое знание творчества Бузовой – Никита исполнил ее песню «Мало половин». Ольга, кстати, как-то призналась, что отдаст свое сердце исключительно мужчине, который будет любить ее вокал и выучит наизусть слова всех ее песен. Судя по всему, Джигурда как раз на пути к нарисованному Олей идеалу. В финале шоу актер выдал весь свой привычный набор обольщения – мантры, горловое пение и рыки «Ты – богиня!» А в конце признался: «Я не могу присесть, когда Бузова рядом».

- Оля, я пытался тебя спасти, - пошутил соведущий Бузовой Влад Кадони.