Как я вступал в тайную ложу масонов

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:00:54+03:00

Любые беды в стране мы по русской традиции из века в век сваливаем на заговор тайных сил. Революция, война, дефолт? Кто виноват? А вот, к примеру, масоны. Может, и вправду?

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Эти могут, они уже 300 лет управляют всей планетой, даже на долларе их символы. Корреспондент «КП» решил проверить это, лично вступив в ряды масонов.

ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕ ГРЕХИ

Мои глаза туго затянуты махровой тканью - не видно, горит ли в комнате свет. В меня летят вопросы: «Что для вас свобода? Чем вы гордитесь в этой жизни? Какой самый плохой поступок вы совершали?»

Только успевай отбиваться от леденящих душу голосов. Попробуй за минуту вспомнить, за что тебе, застрявшему в пробках москвичу, может быть стыдно.

И вопросы у масонов с былинной закавыкой. Тайному братству позавидовал бы и Владимир Познер со своей фирменной заготовочкой: «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?» Тут весь опрос под повязкой похож на разговор с Богом или диаволом, с ходу не поймешь, кто перед тобой. А масоны сидят, словно присяжные (ангелы или черти?), и думают, принимать ли меня в одну из московских лож с магическим названием «Цитадель».

В конце концов мне становится смешно: что за детсад? Взрослые люди, а как мальчишки, нарядились в масонов и играют в войнушку. Или не играют?

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО, ВСЕСЛЫШАЩЕЕ УХО

Несколько веков назад масоны скрывались в засекреченных катакомбах. Нынче проще - в России у них свой сайт в интернете. Тьфу ты! Я-то ждал, что мне придется мотаться по Москве, искать на зданиях тайные символы. Потом по моцартовской «Волшебной флейте» (см. «Есть легенда») вычислить братьев. А тут вбил в поисковик запрос - и готово.

Но найти масонов - полдела. Сложнее пробраться в ложу. К желающим (а таких немало) выдвигают строгие требования: мужчина, не моложе

21 года, верующий, без тюремного прошлого. Ну тут я вписываюсь. Осталось заполнить заявку. Думал написать кровью и на свитке. Да нет, достаточно отправить в ложу электронное письмо.

Через пару дней затрезвонил мой мобильник. Номер не определился.

ВСТРЕЧАЕМСЯ У ПУШКИНА

Пробраться в масонскую ложу, как мы знаем из книг, всегда было ой как непросто. И сейчас не лучше. После поданной заявки в «Цитадель» мне трижды пришлось мотаться на разные встречи. Приезжали на них не рыцари в плащах, а дядечки в строгих костюмах, похожие на бизнесменов.

И расспрашивали о жизни, будто собирали досье в чекистскую папочку: где родился, когда женился. В итоге масоны (я считал их уже почти братьями) дали мне две заветные рекомендации в ложу.

Опять поздний звонок:

- Наша машина заберет вас на Тверской у памятника Пушкину в полдень (чего ж не в полночь, подумал я). Приходите один, - незнакомец надиктовывал инструкцию.

НЕВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК

Полдень. Зимний дождь хлещет по нам с Пушкиным. Я зарываюсь поглубже в куртку, Пушкин невозмутим - он же памятник.

- Александр Сергеевич, говорят, вы масоном были, - бормочу под нос. - Правда или врут?

Промолчал Александр Сергеевич...

У тротуара притормозил черный «Мерседес». Из него вышел крепыш в дорогом пальто. На пальце поблескивала печатка с каким-то символом. Уверен, что с очень тайным.

- Мы вам завяжем глаза, отвезем на собрание ложи, там пройдете опрос под повязкой, - сказал он.

Я еще раз посмотрел на Пушкина (тот все молчал), сам себе завязал глаза и завалился в машину.

Мы скакали по Москве в черном «мерине» до логова каменщиков то ли полчаса, то ли час. С завязанными глазами теряешь счет времени.

Куда меня привезли? Все было окутано мраком тайны и повязки.

- Я вам помогу дойти до ложи, - прозвучал мощный прокуренный бас масона.

ДОПРОС ПОД ПОВЯЗКОЙ

Несколько раз споткнувшись на лестнице, я добрался с завязанными глазами до места. Меня усадили на массивную табуретку. Все, приехали!

- Мы начинаем опрос под повязкой, - вердикт прокатился эхом по комнате. Первый вопрос пригвоздил меня:

- У вас в жизни есть враги?

- Не знаю, может, где-то и есть, - мой голос дрогнул от неожиданности.

Второй вопрос - словно хук справа от боксера Валуева:

- А если вы снимете маску и увидите их здесь?

- Примирюсь с ними, - неуверенно приврал я.

Мне захотелось сдернуть повязку и убежать куда глаза глядят. Опрос все больше напоминал допрос. Он шел целый час... Выводили меня тоже под руки, ноги заплетались, как после нокаута. Исповедоваться перед толпой невидимок оказалось непросто.

Запихнули в машину и высадили возле того же Пушкина. Там я снял повязку и долго приходил в себя. На секунду показалось, что Александр Сергеевич подмигнул мне, - вот до чего масоны доводят!

Уже через пару дней мой мобильный вновь затрубил.

- Братство проголосовало против вас, - огорошил меня каменщик. - Вас не приняли в ложу.

Празднование 300-летия братства в Англии. А вот главные знаки: 1 - герб российской ложи; 2 - масонский циркуль; 3 - угольник (см. «Как их распознать: символы ордена»). Фото: Личный архив

«ПРИХОДИЛИ ЧИНОВНИКИ, ИСКАЛИ ПОКРОВИТЕЛЕЙ»

И чего это братство решило мне дать от ворот поворот?

За ответами пошел к главному масону России, великому мастеру великой ложи Андрею Богданову - он от журналистов не прячется.

На полках его офиса - старинные иконы, медали со всевидящим оком в треугольнике и главный символ масонов - циркуль, перекрещенный с наугольником. Вот здесь-то я и найду все ответы!

- Почему меня не взяли в масоны? - пошел я в лобовую. Ну держись, Богданов! Помучили меня твои братья опросом под повязкой. Теперь я устрою журналистский допрос - повязку можно не надевать.

- На опросе под повязкой чувствуется все, - развел руками Богданов. - Видел, как у взрослых мужиков дрожат коленки. Видимо, братья поняли, что вы пришли из любопытства. После опроса начинается голосование. У каждого члена есть белый и черный шары - за кандидата и против. И если хотя бы три масона из ложи проголосуют против, вас не примут.

- Зачем в масоны идут взрослые люди?

- Это как мужской клуб, но с историей. Ну где еще встретятся полицейский и артист Большого театра? Я в масонах 17 лет. Вот в Англии средний возраст братьев 68 лет, у нас гораздо моложе. У родившихся в СССР много тараканов в голове про мировой заговор. А у нас запрещено обсуждать политику и религию. Мы занимаемся совершенствованием души. Это можно понять только внутри братства. Конечно, приходили чиновники, хотели найти покровителей, но их отсеяли на опросе. У нас в России около тысячи братьев, а в Москве больше 450. В России годовой взнос в разных ложах от 6000 до 24 000 рублей. В Америке - от 30 до 1000 долларов; в Европе - от 100 до 500 евро.

- Каменщики и правда продвигают своих братьев?

- Отрицать не буду. Представьте, что вашему приятелю нужна помощь. Вы его бросите? Нет. Так и у нас. Это небольшая подмога - достать билеты в театр или устроить на работу.

- Нередко ставят знак равенства между масонами и заговорщиками...

- Глупости! Вот говорят, восстание декабристов 1825 года сделали масоны. Но среди декабристов были только бывшие члены братства, их исключили из лож за три года до восстания. И почему никто не говорит, что 95% масонов были за царя? Шеф жандармерии Александр Бенкендорф, который вешал бунтарей, тоже масон. Выходит, что братья подавляли восстание, а не устраивали. Закулисные игры - сказки, которые понравились нашему народу.

- Кто из известных людей был масоном?

- Список огромный: Пушкин, Грибоедов, Суворов, Моцарт... Хотя тут много легенд. Вот не доказано бумажным документом, что Петр Первый вступал в братство.

- Кто из нынешних политиков и звезд масон?

- Спросите у них.

- Кто главный враг вашего общества?

- Невежды, выдумывающие небылицы. Говорят, что большевики то ли задавили у нас все ложи, то ли сами были масонами. Но российских масонов закрыли еще в 1822 году. Ложи возродились в России лишь в 1995-м.

«ГОРБАЧЕВ И ЕЛЬЦИН ТОЖЕ»

Как бы ни сторонились масоны приписываемых им заговоров, у вольных каменщиков остаются противники. Один из них - историк Олег Платонов. Мы созвонились с ним по телефону.

- Вы составляли целый список политиков и олигархов, вошедших в тайное общество…

- По нашим данным, в масонах ходили Ельцин, Березовский, Гайдар, Немцов, Ходорковский и Горбачев. Мне удалось найти тому немало доказательств.

- Кто-то извне стоит за российскими масонами?

- Сохранилась форма подчинений. И большинство российских лож - филиалы иностранных. Наши мастера и сейчас летают в Англию, где зародилось масонство. Вот многие либералы, которые были в XX веке, состояли в ложах и ездили за рубеж, чтобы получать оттуда указания.

КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ: СИМВОЛЫ ОРДЕНА

1. Всевидящее око - символизирует Великого Архитектора Вселенной (Бога), наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Изображается как глаз, вписанный в треугольник.

2. Запон (фартук) - один из самых главных символов в масонстве, а также ритуальный предмет. Каждый посвященный получает белый фартук, который он должен носить в ложе.

3. Циркуль и наугольник - эмблема обучения масонским урокам. Каменщики должны «циркулем очерчивать свои действия» и учиться «ограничивать и удерживать себя в границах в сторону всего человечества».

4. Отвес - приспособление из нити и грузика. Орудие каменщика и эмблема непреклонности и прямоты.

ЕСТЬ ЛЕГЕНДА

Говорят, что композитора Моцарта отравили его братья-масоны. Якобы он выдал в «Волшебной флейте» их тайные символы. Когда это произведение звучит в Венской опере, несколько десятков человек в зале встают - это масоны.

СПРАВКА «КП»

Масонство зародилось в 1717 году в Лондоне, тогда возникла Великая ложа Англии. В России ложи возникли в 1731 году. Тогда английские масоны назначили капитана Джона Филипса провинциальным (смотрящим за «провинцией» Россия) великим мастером. В масонах ходили Карамзин, Чаадаев, Гумилев, президенты США Вашингтон, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Трумэн, премьер Англии Черчилль, банкир Ротшильд, автомагнат Генри Форд, композиторы Лист, Моцарт, Гайдн, писатели Дефо, Киплинг, Конан Дойл.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Ну хоть закидайте меня камнями, я лично не увидел в масонах закулисного правительства. Только взрослых и зажиточных дядек. У них и свой бизнес, и персональные водители. Дядьки успешные, но скучающие. Казалось, все в жизни есть, а чего-то не хватает. Вот и щекочут себе нервы, играют в тайные общества.

Да, мы привыкли все списывать на масонов. Так проще жить, не копаясь в собственных ошибках. И масоны рады ловить этот заговорщицкий хайп. Если бы они и правда плели заговоры, думаю, спецслужбы давно ими заинтересовались бы. Но нет, не интересуются. Не слышно ничего об этом. А нам и в радость верить в мистические сказки и прятаться за ними от реальных проблем.

ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ СЛЕДЫ БРАТСТВА?

Егор ХОЛМОГОРОВ, историк:

«Исходно это не масонский знак, а символ Божьего всевидящего ока. Его корни уходят глубоко в христианство. Ну а масоны этот символ просто ловко присвоили себе. Тем более многие архитекторы, которые когда-то строили в России здания, как раз состояли в масонах. И масонство в XIX веке было очень модным. А вот с долларом даже и гадать не нужно. Отцы-основатели Америки были либертарианцами и приверженцами идей масонов. И вот на долларовой купюре это всевидящее око относится не к христианству, а к масонству».

1. В Георгиевском зале Кремля.

2. На Институте Склифосовского.

3. На пьедестале Александровской колонны в Петербурге.