Хью Грант: Считаете, все меня любят? А вот сын, наоборот, ненавидит!

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:41:34+03:00

У многодетного отца Гранта уже два сына и две дочки (плюс пятый ребенок на подходе). И все та же неотразимая улыбка... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый актер с чисто британским юмором поведал о том, как складываются его отношения с детьми

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Казалось, со времен первых двух частей трилогии о Бриджит Джонс Хью Грант не брался за роль мерзавца и потихоньку об этом образе позабыл. С другой стороны, всю жизнь играть застенчивого, хлопающего ресницами английского красавчика - это тоже скучно. К тому же артисту уже 57 лет, стало быть, пора что-то менять, а лучший способ добавить свежести в застоявшуюся актерскую карьеру - посмеяться над собой. Это Грант делать умел даже в молодые годы, а на шестом десятке уровень самоиронии главного британского сердцееда вырос до космических высот. Доказательством этого станет картина «Приключения Паддингтона 2», которая выйдет в прокат 18 января. Здесь он предстает в роли главного злодея Феникса Бьюкенена, некогда популярного, а ныне вышедшего в тираж актера, который всячески мешает главному герою, симпатичному медвежонку Паддингтону. Делясь впечатлениями от своей работы, Грант словно продолжал оставаться в шкуре негодяя, делая порой просто шокирующие заявления.

- Вообще мне всегда хотелось превратиться в настоящего монстра - я не только про кино сейчас говорю! - говорит артист с абсолютно непроницаемым (ох уж этот британский юмор!) лицом. - Я, чего греха таить, люблю набрасываться на детей под маской клоуна. Жаль, что в этот раз не получилось...

- Как вы отреагировали, получив предложение сыграть эту роль?

- Да я вообще-то поначалу обиделся! Помню, получаю письмо, в котором говорится, что вот, мы хотим снимать «Приключения Паддингтона 2» и предлагаем вам сыграть поглощенного собой, в прошлом известного актера, который переживает не лучшие времена. Вам бы тоже такое вряд ли понравилось, тем более что в начальном варианте сценария моего персонажа, как я потом уже узнал, звали Хью. Но сценарий был очень смешной, и в конце концов работа над образом подействовала на меня исцеляюще. Ведь у меня самого необъятные резервуары нарциссизма, всяких страхов и даже ненависти к другим, так что за вдохновением особенно далеко ходить не пришлось.

- К тому моменту вы, наверное, уже посмотрели первый фильм про Паддингтона?

- Нет, не посмотрел, пришлось в интернете скачивать - до сих пор не верю, что у меня это получилось. Я, конечно, и плакал, и смеялся, и сразу этот фильм полюбил - в нем нет ничего нраво­учительного, никакой слезливой сентиментальности, хотя эмоций много. Потом решил встретиться с режиссером Полом Кингом - мало ли что, вдруг он не совсем в себе. Таким он мне и показался при первой встрече.

- И все-таки, кто он на самом деле, ваш герой Феникс Бьюкенен?

- Это актер, который когда-то блистал на театральных подмостках, но звезда его закатилась, во многом по его собственной вине - его гордыня и нарциссизм привели к тому, что он не мог больше работать с другими артистами. Сама мысль о том, что кому-то достанется больше внимания, была для него невыносима. Все привело к тому, что ему перестали предлагать работу, и ему приходится выживать, снимаясь в рекламе корма для собак.

- В фильме одна из героинь говорит, что актеры - самые мерзкие люди на нашей планете, ведь они зарабатывают на жизнь враньем. Вы с этим согласны?

- Абсолютно! Собственно, как я уже сказал, в работе над образом я отталкивался в основном от себя. Беспробудный эгоизм, жадность и беспомощность - всем этим могу поделиться. Если еще чего-нибудь вспомню - скажу.

- Да бросьте, все вас любят!

- Нет, почему, многие ненавидят. Вот мой сын, например (речь о младшем сыне актера Джоне. - Ред.). Первое, что он сказал, когда посмотрел фильм: почему папы в нем так много?

- В фильме у вашего героя есть специальная комната с сотнями его портретов. Признайтесь, у вас в жизни есть такая?

- Вот все меня постоянно про это спрашивают! Я думал, у каждого она есть, не только у меня. А еще у меня обои есть, там мы с женой (актер имеет в виду свою гражданскую супругу Анну Эберстайн. - Ред.). А что? Нам самим нравится, детям тоже.

- У вас много сцен с Паддингтоном. Понятно, что вы общались не с живым медведем - интересно, во время съемок кого самом деле вы видели перед собой?

- Иногда просто палку, иногда Паддингтона для меня играла совершенно замечательная невысокая актриса, но чаще всего это была надетая на палку голова медведя.

- Какой ужас!

- Да, немного жутко, на самом деле это предупреждение всем медведям!

- «Паддингтон» - семейная комедия, на первый взгляд очень простая. Но о чем на самом деле этот фильм?

- О том, как в обществе принимают чужаков. Я сам был чужаком, новеньким на съемочной площадке: они-то все спелись уже в первом фильме и со мной жестоко обошлись - злые люди! Так что не верьте: все эти разговоры про доброту и терпимость - это только для кино. Ну а если серьезно, то фильм получился очень позитивным. И рассказывает он о том, что, если вы порядочный человек с хорошими манерами, то все обязательно закончится хорошо.

Полную версию интервью читайте в ближайшем номере журнала «Телепрограмма».

В фильме «Приключения Паддингтона 2» персонаж актера будет соперничать с главным героем - милым медвежонком. Фото: Кадр из фильма

5 лучших фильмов Хью Гранта:

«Четыре свадьбы и одни похороны» (1994).

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

«Мой мальчик» (2002)

«Реальная любовь» (2003)

«С глаз долой, из чарта вон!» (2007)