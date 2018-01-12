Изыди, злой дух корпоратива

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:44:23+03:00

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О, этот страшный период в середине декабря, когда страна в едином порыве переходит в режим подготовки к корпоративам! Кстати, кто-нибудь помнит, как они назывались до того, как стали корпоративами? Что говорили женам в конце фразы «меня сегодня рано не жди, у нас на работе...»? Вот видите, вы тоже не помните.

Ну да ладно: корпоратив так корпоратив.

Мы сейчас попытаемся избавиться от его печальных последствий.

Скафандр и бабочка

В каждом мужчине живет уверенность: если в обычной жизни он какой-то коллеге женского рода не нравился, то на корпоративе точно понравится. И чтобы понравиться сильнее, нужно надеть пиджак и чуточку выпить. Уж тогда она точно не устоит.

И вот вы достаете из шкафа свой лучший пиджак, нетвердой рукой повязываете галстук, который ждал своего часа с прошлого корпоратива (некоторые для верности выбирают галстук-бабочку), выпиваете, смелеете, танцуете...

И вдруг выясняется, что это не работает (уже который год подряд). В пиджаке вы чувствуете себя неловко, словно в скафандре, бабочка придает вам совсем уж нелепый вид, вы это сами понимаете, возникает желание напиться...

А потом еще несколько дней вы терзаетесь от ощущения несбывшейся мечты. Бросьте, не терзайтесь. Продолжайте носить ваши любимые футболки со смешными надписями и утешайте себя тем, что есть люди, которым сейчас еще хуже, чем вам.

Герой-любовник

У этих все наоборот. Ловелас считает: если в течение года он мог себе позволить не ухаживать за кем-то из коллег (другими был занят), то на корпоративе надо приударить за всеми сразу. В итоге: три (или четыре?) объяснения в любви за вечер и переписка до утра со всеми пострадавшими: заверения в абсолютной серьезности сказанного и построение планов на будущее.

А после каникул надо снова работать вместе. Ваша обычная холодность, пришедшая на смену праздничной пылкости, расстраивает женщин. Как исправить ситуацию? Отправьте всем троим (четверым?) сообщение: «Помни, я ни о чем не жалею». Это производит на женщин дезориентирующее воздействие, на какое-то время они предпочтут не возвращаться к этой теме, полагая, что, видимо, были слишком пьяны и не помнят каких-то важных деталей, которые, возможно, лучше и не вспоминать.

Куда они только смотрят

Но не только мужчин ждет разочарование по итогам корпоративов. Женщинам тоже достается.

Вы молоды и прекрасны, вы сделали новую прическу и надели лучшее платье с элегантным вырезом на груди и красиво оголенной спиной. И что? Все мужчины пялятся в вырез, а во время танца не убирают руку со спины. А ведь это же несправедливо, вы ведь рассчитывали на более изящные формы восхищения, не так ли? Ну почему все мужчины такие дураки? Почему им всем только одного надо?

На помощь вновь приходит наука. Недавно психологи в очередной раз пришли к и без того очевидному выводу: если мужчина выпил, он воспринимает женщину по-другому - она кажется ему не яркой содержательной личностью с богатым внутренним миром, а всего лишь сексуальным объектом. Добровольцам сначала на трезвую голову показывали фотографии женщин, потом подпаивали и снова давали посмотреть на фото. И оказывалось, что подопытные меньше смотрели на лица женщин, а все больше - на грудь и талию (ну прямо как у вас на корпоративе, да?). Особенно сильно они туда пялились, если женщина казалась им агрессивной и глуповатой.

И вот тут ученые сделали действительно полезный вывод: возможно, дружелюбие и ум - это такие очеловечивающие факторы, которые мешают воспринимать женщину как сексуальный объект.

Так что, девочки, на следующем корпоративе будьте умны и дружелюбны. Начинать готовиться лучше сейчас, не у всех это хорошо получается.

А по итогам недавних гуляний не делайте никаких грустных выводов: мальчики правда хотели как лучше. Так что вы тоже ни о чем не жалейте. Нам всем сейчас нужно немножко поработать, а следующий новогодний корпоратив - уже не за горами.